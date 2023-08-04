庫克證實蘋果投資AI多年 為何不像其他公司掛在嘴邊？

若要說蘋果公司 (AAPL-US) 最新的財報法說會與其他科技巨頭有何不同，差別可能在蘋果對人工智慧 (AI) 投資著墨不多。

蘋果並未主動提到 AI，而是直到一名分析師在問答中提問，才有所回應。執行長庫克表示，蘋果高層不像其他許多的科技同業，不會在 AI 策略或投資方面談論太多。

庫克說：「退一步說，我們把 AI 和機器學習視為核心的基本技術，和我們打造出來的幾乎所有產品都整合在一起。」他解釋，AI 不只用在最近宣布的語音郵件等新軟體功能上，也應用在自動車禍偵測或跌倒偵測等舊有功能上。

庫克證實蘋果投資生成式 AI 已有一段時間，並說 AI 技術「對我們來說一直很重要」，蘋果多年來在廣泛的領域研究 AI 技術，包括生成式 AI，未來也會繼續研究。

但這不代表蘋果打算在 AI 開發或投資上大肆炫耀，因為庫克表示，蘋果「一直以來的作風」是在準備把東西介紹給消費者的時候，才會讓產品上市。

Forrester 首席分析師 Dipanjan Chatterjee 說：「蘋果在 AI 熱潮中保持沉默，符合品牌特色。高度關注蘋果為消費者做了什麼、而非公司本身做了什麼，深植在蘋果品牌的 DNA 裡。」

根據 MarketWatch 整理的資料，在整場法說會中，蘋果只提到 AI 六次，而且全都是在德意志銀行分析師 Sidney Ho 提問時出現的。相較之下，Alphabet(GOOGL-US)在法說會中提及 90 次 AI，微軟 (MSFT-US) 為 63 次，Meta(META-US)則為 62 次。

與蘋果同日發布財報的亞馬遜 (AMZN-US)，則提及 34 次。亞馬遜去年 2 月的財報中，提及 AI 僅一次，中間不再出現，直到今年 4 月的上次法說會，則是提到了 12 次。