一文掌握蘋果財報：iPhone疲乏、本季營收估續減、大中華亮點、AI投資

蘋果 (AAPL-US) 周四 (3 日) 盤後公布 2023 會計年度第 3 季財報，營收連續第三季下滑，並預估本季營收降幅大致相同，反映手機、電腦和平板需求都減弱，不過服務部門和大中華銷售是財報中少見的亮點。

蘋果周四盤後股價一度下跌 3.2%，之後收斂跌幅，截稿前下跌約 2%。該股今年來至周四收盤仍累積上漲 47%。

1. 庫克談 AI 投資

蘋果執行長庫克受訪時透露，全年度研發支出迄今達到 226.1 億美元，約比去年同期高出 31.2 億美元，部分源自生成式人工智慧 (generative AI)，也就是微軟、Alphabet 等科技大廠積極投資的領域。

庫克說：「多年來，我們持續對廣泛的 AI 技術進行研究，包括生成式 AI。我們將持續投資和創新，並負責任的推進擁有這類技術的產品，讓人們的生活更加豐富。很明顯的，我們大手筆投資，因此也反映在研發支出上。」

庫克表示，AI 將成為蘋果產品中的新功能，例如從今年秋天開始，iPhone 將能即時轉錄語音訊息。

2.iPhone 銷售下滑、服務部門是亮點

上季 iPhone 營收為 396.7 億美元，較去年同期下滑 2%，庫克說：「美國的智慧手機產業，目前很艱難。」

服務部門則有亮麗成績，上季營收 212.1 億美元，年增 8% 且優於市場所料。庫克表示，蘋果現在在 Apple 服務和第三方 app 在內的平台上，共有 10 億美元訂閱用戶，較第 2 季的 9.75 億增加。

Q3 各終端產品表現 vs. Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：396.7 億美元 (年減 2%) vs. 399.1 億美元

Mac 營收：68.4 億美元 (年減 7%) vs. 66.2 億美元

iPad 營收：57.9 億美元 (年減 20%) vs. 64.1 億美元

其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：82.8 億美元 (年增 2%) vs. 83.9 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music、Apple TV+)：212.1 億美元 (年增 8%) vs. 207.6 億美元

iPad 銷售年減 20%，主因是去年同期比較基期較高。

Mac 營收年減 7%，反映過去兩年由遠距辦公和蘋果改用自研晶片帶來的需求，墊高比較基準。庫克表示，他不打算預測個人電腦 (PC) 市場的底部在哪，但蘋果對於 Mac 跌幅未再擴大感到欣慰。

硬體事業當中，唯一成長的是包含穿戴裝置的其他產品部門，上季營收年增 2%。

3. 大中華銷售反彈

Q3 各地區銷售

美洲：353.8 億美元 (年減 5.6%)

歐洲：202 億美元 (年增 4.8%)

大中華：157.6 億美元 (年增 7.9%)

日本：48.2 億美元 (年減 11.5%)

亞太其他：56.3 億美元 (年減 8.5%)

蘋果上季的大中華銷售年增 8%，扭轉第 2 季下滑 3% 頹勢。

庫克表示，儘管美國智慧手機市場艱難，但在世界上大部分地區看到伊些良好的跡象，上季在新興市場的表現「格外良好」。

庫克說：「上季轉換到 iPhone 的用戶創下紀錄，而且升級需求也很強勁。我們相信，根據我們看到的數據，該季在中國智慧手機的市占率將有所提升。」

庫克另披露印度業績，他表示對印度的成長「感到滿意」。由於蘋果在印度市占率仍然微小，潛藏巨大的發展機會。

4. 本季約略財測

蘋果依然未提供傳統財測，不過針對本季 (2023 年度第 4 季)，蘋果財務長 Luca Maestri 在法說會中透露，投資人應可預期本季營收與第 3 季差不多 (第 3 季營收約年減 1%)。

蘋果在 2022 年第 4 季營收為 901.5 億美元，若如財務長所言下滑約 1%，可能落在 892.5 億美元，低於 Refinitiv 訪調的分析師預估的 901.9 億美元。

不過 Maestri 表示，iPhone 銷售應該會比第 3 季好 (第 3 季年減 2%)，且服務部門本季迄今表現強勁，代表屆時表現應該會更亮麗。

他並預估，iPad 和 Mac 銷售將呈現兩位數百分比的年減幅，理由是去年比較基期較高，尤其是 Mac。

本季毛利率估介在 44-45%，高於分析師所估的 43.4%

分析師看法

Neuberger Berman 表示，大環境充滿挑戰，消費者面臨高利率、高通膨的壓力，即使是像蘋果這種大公司，也難以逃過各種亂流的影響。

研調機構 Futurum 集團執行長 Daniel Newman 表示，iPhone 銷量何時回升、成長前景如何，都讓人擔憂。

Insider Intelligence 分析師 Jeremy Goldman 認為，蘋果持續面臨來自智慧手機市場成長減緩的逆風，眾人現在關注和 AI 或 Vision Pro 相關的消息，期待蘋果能從中獲得拓展商業模式界線的動能。