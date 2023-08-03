蘋果高利活存帳戶4月上路迄今 已吸金100億美元

蘋果公司 (AAPL-US) 周三 (2 日) 宣布，4 月與高盛合作推出的高利息儲蓄帳戶，目前累積存款已經達到 100 億美元，在傳出兩者合作恐破局之際展現這款產品的實力。

蘋果 4 月和高盛攜手推出年利率 4.15% 的活存帳戶，開放給美國持有 iPhone 的 Apple Card 使用者，用戶可以把 Apple Cash 或他行帳戶金額轉入，以高利率累積利息收入，而且刷 Apple Card 可賺取最高 3% 的 Daily Cash 現金回饋，回饋金可轉存到帳戶中繼續累積。

蘋果周三表示，97% 使用該儲蓄帳戶的持卡者，選擇讓 Daily Cash 現金回饋獎勵自動轉入帳戶中。

在此之前，華爾街日報 (WSJ)6 月曾報導，高盛打算縮減消金業務，因此考慮退出與蘋果的合作關係，正與美國運通 (American Express) 洽商，由對方接手 Apple Card、儲蓄帳戶等合作項目。

蘋果自己在推出儲蓄帳戶的過程中，也遭遇一些阻礙。曾有用戶抱怨無法簡單提領現金，必須等待數日，執行長庫克 6 月受訪時曾說，問題源自一項避免詐騙的安全措施。

此外，高盛因為一直難以從 Apple Card 等消金業務上賺錢，在業務虧損、工程困難和延宕之下，考慮分拆消金事業。

不過，在周三的聲明中，蘋果和高盛主管都釋出更光明的前景。蘋果金融產品主管 Jennifer Bailey 說，蘋果對新舊客戶的「超高接受度感到驚喜」。

高盛企業合作主管 Liz Martin 則說，高盛將「持續為 Apple Card 顧客提估無縫、珍貴的產品，並將共同致力於創造一流的客戶體驗，幫助消費者擁有更健康的財務生活。」

自 2019 年推出以來，Apple Card 一直僅限美國用戶使用。

蘋果正持續拓展金融服務，除了與高盛合作的 Apple Card 以外，還有「先買後付」(BNPL) 產品，此外，該公司旗下的 Apple Pay 一向受到歡迎，用戶也可透過 Apple Cash 轉帳給朋友。