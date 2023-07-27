亞馬遜AI平台Bedrock嶄露頭角 新服務HealthScribe攻進醫療領域

亞馬遜高層周三（26 日）透露，該公司雲端運算部門 AWS 已經吸引數千名客戶試用其人工智慧（AI）平台「Bedrock」服務，與微軟 (MSFT-US) 和 Google(GOOGL-US)在 AI 的關鍵領域展開競爭。

亞馬遜的 Bedrock 是該公司對 Google 和微軟推出的聊天機器人服務的回應，後面兩家公司已開發或推廣 AI，引起大眾的廣泛關注。而亞馬遜此次披露數千名的 Bedrock 用戶試用（此前曾未被報導），也表明該公司的努力正引起外界的興趣。

包括瑞安航空等多家公司已經試用亞馬遜 Bedrock 服務，該服務在今年 4 月推出，讓企業能使用一系列 AI 模型建立應用程式，而且這種 AI 生成技術可以根據命令生成新的文本、圖像和其他內容。

至於 Bedrock 何時向所有客戶開放，AWS 的數據庫、分析和機械學習副總裁 Swami Sivasubramanian 僅表示很快開放，但拒絕透露具體時間，他還補充說，公司的首要目標是解決成本分配和企業控制方面的問題。

市場分析認為，AWS 規模較小因此在生成式 AI 領域落後微軟和 Google，不過今日亞馬遜高層透露已有數千名客戶在使用「Bedrock」，意味著該公司正試圖向客戶推銷這項服務，並說服他們在 AWS 上運行自行設計的 AI 應用程式。

與此同時，亞馬遜同日還推出另一項的 AI 工具，可協助醫療服務供應者總結醫生看診情況的服務。

Sivasubramanian 表示，AWS 的新 HealthScribe 的總結工具已經吸引醫療保健產業軟體供應商 3M Health Information Systems (3M HIS) 、Babylon Health 和 ScribeEMR 的興趣。

Sivasubramanian 受訪時表示，AWS 正在與夥伴合作把這項技術提供給臨床醫生，而不是直接向醫院或醫生銷售自家產品。

值得注意的是，醫療保健領域已成生成式 AI 的重要戰場，微軟去年收購醫療 AI 公司 Nuance，而且已利用 ChatGPT 的技術提供醫療人員轉錄和總結服務。與此同時，Google 也在開發 AI 模型「Med-PaLM」，能讓實習醫生檢索醫學知識以支持其臨床決策，該模型可能徹底改變醫療保健。至於亞馬遜的 HealthScribe 目前只在美東地區提供試用版，起步較為緩慢。

亞馬遜還表示將在其 QuickSight 產品中添加更多商業 AI 工具，該產品與微軟的 PowerBI 和 Salesforce(CRM-US) 的 Tableau 相互競爭。

不只如此，AWS 也提供一項服務，讓用戶能使用輝達 (NVDA-US) 最新晶片 H100 來訓練 AI 模型，這是吸引更多客戶在其資料中心而非微軟或 Google 運行其 AI 應用程式的進一步嘗試。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周三美股盤中股價下跌 1.21%，每股暫報 127.58 美元。