鉅亨美股雷達：蘋果將公布財報 DoorDash第二季營收大增

美股重要看點：

市場關注各項經濟數據公布，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.138%。美股期貨週四 (3 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.18%，標普 500 期貨跌 0.28%，那斯達克 100 期貨跌 0.43%。

在惠譽摘除美國頂級債信評等的短短幾小時後，兩位美國前財長敦促華府，應該在長期財政挑戰變得難以克服以前，先採取行動、解決問題。

在 2006 年到 2009 年擔任美國財長的鮑爾森 (Henry Paulson)，周三 (2 日) 接受彭博訪問時說：「我們的財政軌跡令人擔憂。我們是個富足的國家，有時間解決問題。但我們需要在未來幾年做些什麼，才能改變軌跡。」

在經濟前景日益樂觀的情況下，美國銀行 (BofA) 看好美國經濟軟著陸，成為華爾街第一家撤回衰退預測的大型銀行。此外，美銀預估聯準會 (Fed) 明年 6 月才會開始降息，且降息進程會比較緩慢。

以 Michael Gapen 為首的美銀經濟學家團隊周三 (2 日) 發布研究報告表示，考量到最近的數據，他們現在預期美國經濟將「軟著陸」，而非先前預測的在明年上半年陷入衰退。

在此之前，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周於利率政策會後記者會表示，Fed 內部人員已不再預測美國將走向衰退。

奧本海默 (Oppenheimer Asset Management) 首席市場策略師 John Stoltzfus 表示，標準普爾 500 指數今年有望上漲 28%，這個目標是假設美國經濟將繼續表現出韌性，同時 Fed 將進一步提高基準利率，以減緩通膨率向 2% 的目標邁進。

Stoltzfus 也表示，除了樂觀的就業和通膨降溫趨勢外，市場還度過了其他關鍵障礙，像是從銀行業危機中復甦、企業獲利保持穩定以及更多人參與市場。

Stoltzfus 補充道：「標普 500 指數各板塊漲勢的擴大表明，這個自 2022 年 10 月低點復甦進入的牛市，有望延續到 2024 年。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬)，前值 22.1

美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 169

美國 Markit 服務業 PMI 終值，預估 52.4，前值 52.4

美國 Markit 綜合 PMI 終值，前值 52

美國 6 月耐用品訂單月率修訂值 (%)，前值 47

美國 6 月工廠訂單月率 (%)，預估 0.1，前值 0.3

美國 7 月 ISM 非製造業指數，預估 53，前值 53.9

重要個股動態：

蘋果將於週四 (3 日) 美股盤後公布 2023 年第三季財報，分析師平均預估營收約 816 億美元，年減約 1.7%，每股淨利 (EPS) 為 1.20 美元。

因 iPhone 銷量占第二季總營收約 54%，對蘋果來說，iPhone 銷售依舊是獲利關鍵。在消費者傾向等待 9 月發布新品的情況下，第三季通常是業績淡季，此外，考量到大中華區營收約占蘋果總營收的五分之一，疲軟的中國內需可能對 iPhone 銷量產生負面影響。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周三 (2 日) 盤後公布第二季業績優於預期，為消費經濟持續強勁的最新跡象，激勵盤後股價漲近 5%。

DoorDash 表示，雖然訂單總量較前 3 季各 27% 的年增率略顯下降，但從訂單總量、總訂單額和營收來看，第二季是有史以來最好的季度。此外，該公司也上調全年預測。

DASH 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

支付平台 PayPal (PYPL-US) 周三 (2 日) 公布第二季業績亮點寥寥無幾，盤後挫約 7%。

傑富瑞 (Jefferies) 分析師 Trevor Williams 給予該股「續抱」評級，目標價 75 美元。他認為投資者關注的是交易毛利下降至低於預期，交易抽佣率 (take rate) 下降至 1.74%，不及市場預估的 1.79%。