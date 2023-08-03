美股重點新聞摘要2023年08月03日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/2 盤後)：高通 (QCOM)、PayPal(PYPL)、Shopify(SHOP)

中國 7 月財新服務業 PMI

歐元區 7 月 PPI

英國、巴西央行利率決議

美國上周失業金數據、6 月工廠訂單、7 月 ISM 非製造業指數

高通 Q3 獲利高於預期 但營收、Q4 財測均遜色 盤後挫近 7%

高通 (QCOM-US) 周三 (2 日) 公布第三季獲利勝過華爾街預期，但營收和第四季財測均未達預期，令盤後股價跌逾 6%。閱讀全文...

美國經濟衰退擔憂消退 惠譽降評卻凸顯美債疑慮

彭博周三（2 日）報導，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）下調美國政府信用評級的舉動，使大眾重新留意美國的債務軌跡。與此同時，全球最大的經濟體美國正在擺脫即將出現衰退的預測。閱讀全文...

葉倫批惠譽降評決定有漏洞 小摩 CEO 斥荒謬但沒那麼重要

信評機構惠譽 (Fitch) 周二 (1 日) 調降美國債信評等，引發白宮強烈不滿，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 痛批惠譽的決定存在漏洞，完全不合理，摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 稱此舉相當荒謬，但也認為這不是那麼重要。閱讀全文...

美國計劃出售 1,030 億美元債券 發行量持續增加

彭博周三（2 日）報導，美國財政部在逾兩年半的時間內首次增加較長期債券的季銷售規模，在政府借款需求成長如此驚人的情況下，此舉考驗了交易商的胃口，也讓國際信用評等公司惠譽（Fitch）將美國信評由最高的 AAA 調降至 AA+。閱讀全文...