〈財報〉高通Q3獲利高於預期 但營收、Q4財測均遜色 盤後挫近7%

高通 (QCOM-US) 周三 (2 日) 公布第三季獲利勝過華爾街預期，但營收和第四季財測均未達預期，令盤後股價跌逾 6%。

高通周三交易時間下跌 2.13%，盤後重挫 6.94%，報每股 120.30 美元。今年迄今該股仍約有 17% 漲幅。

第四財季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識)

調整後每股獲利 (EPS)：介於 1.80 美元到 2 美元 vs. 1.91 美元

營收：81 億美元到 89 億美元 vs. 87 億美元

第三季 (6/25 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識)

調整後 EPS：1.87 美元 vs. 1.81 美元

調整後營收：年增 22% 至 84.4 億美元 vs. 85 億美元

純益：18 億美元或每股 1.60 美元

第三季純益自去年同期的 37.3 億美元 (即每股 3.29 美元) 驚人大降 52%。

智慧手機銷售低迷對高通造成衝擊，因其處理器是大多數高階 Android 設備和許多低階手機的核心。

分析師預期，今年新設備出貨量將下降。高通重申，預計今年手機銷量將出現「百分比高段個位數」的降幅，部分原因是中國經濟復甦緩慢。

但高通預期手機銷量將在假日季節開始出現增長。

各部門營收

高通 CDMA 技術 (QCT) 部門：年減 24% 至 71.7 億美元

該部門含智慧手機晶片、射頻前端模組 (RFFE)、汽車晶片和物聯網 (IoT) 設備，這些產品的營收分別為：

智慧手機晶片年減 25% 至 52.6 億美元

汽車晶片年增 13% 至 4.34 億美元

IoT 業務年減 24% 至 14.8 億美元

財務長 Akash Palkhiwala 在財報電話會議上表示，手機持續復甦的時間仍難以預測，顧客仍以謹慎態度進行採購。

智慧手機晶片是 QTC 部門最大單位，而 IoT 業務專為低功耗設備和工業用途生產低成本晶片，其中包含銷售給 Meta (META-US) 使用在 Quest VR 頭戴式設備的晶片。

高通技術授權 (QTL) 部門：年減 19% 至 12.3 億美元

在各半導體公司均聚焦能運行 penAI 的 ChatGPT 等軟體的晶片之際，執行長 Cristiano Amon 也強調公司的人工智慧 (AI) 策略，稱高通在手機上而非在雲端上運作 AI 模組的能力，讓公司是公司推動未來成長的一大「拐點」機會。

Amon 說：「總之，我們處於獨特的地位，可塑造和利用即將到來設備上的生成式 AI 商機。」

高通表示，相對於 2022 年的支出，今年迄今成本已下降 5%。根據報導，今年 6 月高通在聖地亞哥總部裁員 415 人，並宣布明年上半年將實施更多節省成本措施。

高通稱本季支付了 8.93 億美元的股息，並執行庫藏股 4 億美元。