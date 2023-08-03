〈財報〉雖遭抵制 百威淡啤母公司安海斯英博獲利超過預期

全球最大啤酒生產商百威英博 (Anheuser-Busch InBev)(BUD-US) 周四 (3 日) 發布財報指出，雖社交媒體抵制其在美國最暢銷的百威淡啤，上季獲利超出預期。

這家總部位於比利時的百威啤酒所有者表示，其全球收入成長 7.2%，價格上漲抵消了銷量下降 1.4% 的影響。該公司表示，息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 的有機成長為 5%，高於 0.4% 的普遍預測。

該公司還重申全年和中期獲利財測。該公司上月宣布裁員數百人，影響遍及業務的各個領域。

抵制百威淡啤行動是由網紅發起、對該品牌與跨性別網紅馬爾瓦尼 (Dylan Mulvaney) 短暫贊助合作關係的回應；馬爾瓦尼在 4 月初收到一瓶啤酒，發表了一則業配影音。

這個合作關係引發近年來最受關注的行銷風波之一，百威淡啤 (Bud Light) 5 月美國最暢銷啤酒的位置被星座品牌 (Constellation Brands) 的 Modelo 取代，銷量大減 25%。根據其業績，百威英博第 2 季美國營收下降 10.5%，核心獲利下降 28.2%。

隨後，該公司因在爭議發生後未能支持馬爾瓦尼而備受批評，引起政治關注，並導致負責監督合作關係的行銷高管被停職。

Insider Intelligence 資深分析師史坦博爾 (Zak Stambor) 表示，百威英博「成功地一舉同時疏遠了保守派和進步派」，並指出對「與其他粗釀淡味啤酒沒有明顯不同的產品」進行品牌行銷的重要性。

百威英博在其財報中表示，經由第三方公司代表其進行的研究顯示，在接受調查的 17 萬名消費者中，80% 對百威淡啤品牌持「支持或中立」態度。但該公司沒有具體提及抵制百威淡啤行動。

財報顯示，百威淡啤的銷量下滑意味著百威英博對零售商的銷售表現遜於整體產業。就營收而言，銷售下降被南非和哥倫比亞「主流投資組合」的兩位數成長部分抵消。

中國是另一個強勢領域，第 2 季該地區銷量成長了 11%。

RBS 分析師表示對財報結果感到「意外」，但在假設百威淡啤不會復甦前提下，預計今年的有機銷量將下降 1.1%。