〈能源盤後〉供應預期吃緊 WTI原油收登80美元以上 4月來首見

原油期貨價格周四 (27 日) 上漲，因投資者預期全球供應進一步吃緊，WTI 原油期貨 3 個月來首次收於每桶 80 美元以上。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.31 美元或 1.7%，收每桶 80.09 美元，是最近月 WTI 自 4 月 18 日以來最高收盤價。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.32 美元或 1.6%，報每桶 84.42 美元，同創 4 月 18 日以來最高收盤價。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.23 美元或 1.5%，報每桶 83.79 美元，此為交易最活躍的期貨。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.9505 美元，為 2022 年 10 月 27 日以來最高收盤價。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 2.9169 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.5%，收每百萬 Btu 2.92 美元，該期貨今日收盤到期。

市場驅動力

原油期貨價格周四重返上漲，看漲分析師認為，供應吃緊和對全球經濟前景的樂觀情緒，以及各國央行升息週期接近尾聲，應該會支撐價格。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布庫存數據，顯示原油、汽油和餾分油庫存降幅小於預期後，油價自 3 個月高位短暫回落。

瑞銀策略師周四報告寫道，過去 4 周來，每桶原油價格約莫上漲 10 美元，這主要係由 OPEC+ 4 月宣布自 5 月起自願減產的措施所推動。另外，近期在北半球需求旺盛的夏季期間，發生一些非計畫性的停產也起到一定作用。

瑞銀分析師預期，隨著沙烏地阿拉伯 7 月和 8 月額外減產 100 萬桶 / 日的承諾生效，市場將進一步收緊。

他們預期 6 月市場缺口為每日 70 萬桶，7 月和 8 月份市場缺口約為每日 200 萬桶。

「一旦路上石油庫存顯現這些缺口，油價將進一步走高，除此之外，9 月市場缺口大小將取決於沙烏地阿拉伯是否會將額外減產 100 萬桶 / 日的舉措沿用至 9 月。」他們說。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告寫道，裂解價差正跟著油價上漲而上升，這表明市場預期「下半年需求更強勁，而這可能是受中國刺激措施所推動，以及跡象表明美國經濟衰退最終可能經歷軟著陸」。(裂解價差即石油和石油產品之間的價格差異)

與此同時，天然氣價格大幅下跌。

EIA 周四報告，上周 (7/21 止) 美國天然氣供應量增加 160 億立方英呎，天然氣期貨價格在報告公布後擴大下跌。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周天然氣供應量增加 210 億立方英呎。