AI股止穩訊號，關鍵就看這個，台股震盪回檔，是選舉前的最後的上車機會?

美國企業公布財報喜憂不一，周二美股四大指數漲跌分歧，台股的電纜、造紙族群走揚穩盤，但 AI 族群續弱，指數上下震盪劇烈，下跌 319.14 點，終場收在 16893.73 點，成交量 4484 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 213.09 億元，自營商同步提款 147.13 億元，僅投信獨自挺台股買超 4.73 億元；三大法人合計賣超 355.48 億元。

台股昨日小幅震盪收紅，連續兩日守住月線，今天開盤跌 5.65 點，隨後，(2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科匍匐難振，盤中最低來到 16893 點，量能又暴增至 4000 億以上，恐慌性賣壓湧現，技術面來說，台股跌破五、十、月線，但季線 16753 點有守，加上季線目前上揚，有一定的支撐力道存在，近期台股主要因為 AI 股票的全面修正，導致賣壓較為沉重，預期本周將走 16525 點 - 17250 點區間震盪整理格局，未來將持續關注法人動向及 8/10 以前公布七月營收、8/14 以前公布的第二季財報亮眼的族群；另外，靜待今晚「小非農」之稱的 ADP 就業報告。

個股方面，盤面上資金換手，常溫超導體溫超導體概念股， (2009-TW) 第一銅、(8390-TW) 金益鼎、(9927-TW) 泰銘亮燈漲停；AI 概念股，(2382-TW) 廣達董事長林百里針對 AI 前景的信心喊話，人工智慧未來的發展無可限量，外傳廣達取得中東的訂單，AI 股只是短線修正而已；更值得關注的是，創意 (3443-TW) 最低殺到 1375 元，盤中低接買盤介入，收斂跌勢，(3231-TW) 緯創則是打入跌停，8/7 下周一碳權交易所將開幕，碳權概念股也逆勢成為多方避風港，(2913-TW) 農林亮燈漲停。

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AI 股 (3443) 創意，再度回檔，(3231-TW 緯創) 打入跌停，有機會止穩嗎?

關鍵訊號就看這個，AI 主族群修正後，次族群可留意誰? 影片中分享給你知道!

今日影音

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8/2 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2009-TW) 第一銅

(1727-TW) 中華化

(1616-TW) 億泰

(1515-TW) 力山

(2460-TW) 建通

(9955-TW) 佳龍

(1609-TW) 大亞

(2206-TW) 三陽工業

(2211-TW) 長榮鋼

(2014-TW) 中鴻

8/2 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(8390-TW) 金益鼎

(3663-TW) 鑫科

(6538-TW) 倉和

(1785-TW) 光洋科

(1742-TW) 台蠟

(6114-TW) 久威

(6170-TW) 統振

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美國企公布財報喜憂不一，周二美股四大指數漲跌分歧，大盤下跌 300 點，最低來到 16907.45 點，盤面上資金換手，卡位室溫超導體概念股， (2009-TW) 第一銅、(8390-TW) 金益鼎、(9927-TW) 泰銘亮燈漲停；AI 概念股，因創意再度回檔，連帶緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、光寶科 (2301-TW) 更是拉回震盪，不過值得關注的是，創意 (3443-TW) 最低殺到 1375 元，盤中低接買盤介入，力拱創意向平盤收斂跌勢；創意只要三天內能止穩，有機會醞釀反彈，碳權交易所將於下周一 (8/7) 開幕，碳權概念股也逆勢成為多方避風港，近期台股賣壓較為沉重，短期台股波動擴大，選股將回歸基本面上，法人籌碼動向及關注財報績優股將相對抗跌。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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