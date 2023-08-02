〈財報〉新任CEO亟思重組 凱雷集團上季獲利下滑26%

凱雷集團 (Carlyle Group Inc.)(CG-US) 第 2 季獲利下降，凸顯出新任 CEO 史瓦茲 (Harvey Schwartz) 尋求重新定位這家私募股權公司所面臨的挑戰。

該公司周三 (2 日) 在財報聲明中表示，可分配收益較上年同期下降 26% 至 3.888 億美元，合每股 88 美分。仍然超出分析師平均預期的 67 美分。

因產業景氣低迷，凱雷主要基金的投資退出和新交易步伐放緩。財報結果加劇了 59 歲的史瓦茲面臨的不可測前景，在該集團經了多年的領導層變動後，剛履新的他制訂了一項提振股價、穩定業務的計畫。

於 2 月加入凱雷擔任 CEO 的史瓦茲在財報聲明中表示：「我們正在採取行動，針對優先領域動員團隊。」並補充說，私募股權行業正在經歷複雜時期，「經濟背景依然複雜，投資人情緒依然複雜。」

機構投資人已經受到投入私募股權的現金數量限制，在最近的一系列領導層變動期間耽誤了開具支票。該公司管理著 3850 億美元的資產，告第 2 季財報融資額同比下降 28%。

與此同時，私募股權業務緩解了一些痛苦，與費用相關的營收成長 2%。

凱雷重申之前的財測，預計 2023 年全公司費用相關收益將較去年下降。預計今年營收約為 8 億美元，低於 2022 年的 8.34 億美元。

凱雷的保險業務也帶來一些波動，導致第 2 季淨虧損 9840 萬美元，合每股虧損 27 美分。

該公司因計劃稀釋其在 Fortitude Re 的股份而承擔了 1.04 億美元的費用。與此同時，利率上升侵蝕了保險公司資產負債表的價值，減少了凱雷提供諮詢服務的費用。