AMD考慮為中國專門開發特別版AI晶片 以符合美國出口管制

AMD (AMD-US) 表示，它發現專門針對中國市場開發人工智慧 (AI) 晶片、但又不違反美國出口限制的機會，一如競爭對手輝達 (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 的作法。

AMD CEO 蘇姿丰 (Lisa Su) 在周二 (1 日) 晚間的財報電話會議上表示，中國是一個「重要」市場，這家半導體巨頭希望完全遵守美國的出口管制。

她說，「當我們考慮加速器市場時，首要當然是完全遵守美國的出口管制；但我們的確相信有機會為正在尋找 AI 解決方案的中國客戶群開發產品，我們將繼續朝這個方向努力。」

加速器晶片是為 AI 應用訓練大量數據所需的半導體。

AMD 正準備提高 MI300 晶片的產量。這款晶片被定位為輝達用於 AI 訓練的繪圖晶片的競爭對手。輝達在市場上占據主導地位，但 AMD 希望經由這款最新晶片來挑戰它。

今年稍早，美國政府限制輝達向中國出售其 A100 和 H100 晶片。H100 是輝達的關鍵 AI 晶片之一。因此輝達決定開發一款對 H100 規格進行調整的晶片，以符合出口限制。

英特爾也為中國市場製造出 Gaudi 2 AI 晶片的修改版。

對於美國晶片製造商來說，中國仍然是一個利潤豐厚的市場，特別是在 AI 領域，除了輝達等公司之外，幾乎沒有本土的替代品。

對於 AMD 來說，它的 MI300 AI 晶片非常重要，因為它希望能與輝達展開競爭。該公司預計該晶片將幫助其在今年底前快速強化數據中心業務。

蘇姿丰表示，AMD 預計下半年數據中心業務將較上半年成長 50% 左右，部分歸功於新的 AI 晶片。