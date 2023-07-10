異想天開 星巴克工會希望顧客協助組織罷工糾察

星巴克 (SBUX-US) 支持組織工會的咖啡師周一 (10 日) 展開他們的活動，並嘗試推動一種新策略：要求該咖啡連鎖店的顧客在非工會化的美國分店組織罷工糾察隊。

工會計畫搭乘巴士巡迴 13 個城市向顧客分發傳單，並附上二維碼，讓他們在 8 月 7 日「全美『認領分店』行動日」期間自發性組織抗議活動。

隨著合約談判拖延，工會正在採取更積極的策略直接針對客戶。工會和資方互相指責對方拖延談判並涉嫌違反勞動法。

星巴克已被指控 570 多項不公平勞工行為指控。國家勞工關係委員會 (NLRB) 上周四 (6 日) 因拒絕重新雇用 33 名員工起訴星巴克，因為星巴克將市中心 3 家門市遷入「經典老店區」，只因其中一家咖啡館成立工會。

這場糾紛正在威脅星巴克作為優秀雇主的聲譽，部分投資人向該公司施壓，要求對支持工會的員工負責。

該工會目前代表星巴克在美國約 9000 家企業所有門市中約 320 家的咖啡師和值班主管。然而，如果它無法在代表員工的商店達成協議，它最近的聲勢就會面臨風險。

星巴克發表聲明表示：「雖然我們已經嘗試為數百家門市安排談判，但工會只想星巴克在談判桌上就 11 家門市進行談判。」

該公司表示，「員工投票支持協商，而不是搭公車宣傳。」並補充說談判陷入僵局導致員工們非常沮喪，以至於有幾家分店已提出請願書，要求退出工會。

工會表示，該工會的巡迴分兩段：第一段穿越中西部、南部和東部，第二段將沿著太平洋海岸，於 8 月 7 日左右抵達西雅圖。