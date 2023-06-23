同志驕傲月裝飾受限 星巴克工會指超過150家門市將罷工

一些組織工會的星巴克 (SBUX-US) 門市將從周五 (23 日) 開始在西雅圖舉行罷工。這家咖啡巨頭和咖啡師工會就該公司不允許門市進行同志驕傲月裝飾公開發生衝突。

星巴克工會 (Starbucks Workers United) 表示，代表近 3500 名勞工的 150 多家門市已承諾參加將於下周舉行的罷工。工會表示，另外還有 20 多家門市正在就罷工授權進行投票；估計到本周末，參與罷工的門市數量可能會增加到近 200 家。

工會上周聲稱數十家美國店面不允許員工為驕傲月進行裝飾，這項指控顯示，針對 LGBTQ+ 包容性的抵制浪潮已經蔓延到美國企業界被視為自由派的堡壘。星巴克表示，店面裝修規定從未修改。

該公司上周表示：「有關此事的任何政策都沒有改變，我們繼續鼓勵店面與所在社區一起慶祝，包括 6 月的美國驕傲月。」並補充說，該公司堅定不移地支持 LGBTQ+ 社群。當地店面店長和員工可以根據公司安全手冊中規定的指導方針做出自己的裝飾決定。

針對罷工的回應，該公司補充指出，「工會繼續散布有關我們福利、政策和談判努力的虛假訊息，這種策略似乎是用來分化我們的合作夥伴，並轉移他們對超過 200 場談判會議未能做出回應的關注。」

在其官網上的一篇貼文中，星巴克分享了 6 月 14 日合作夥伴資源副總裁詹森 (May Jensen) 給工會主席福克斯 (Lynne Fox) 的一封信，要求工會「停止刻意誤導合作夥伴」。

工會聲稱，根據員工各自在其社交媒體上的說法，至少有 22 個州發生員工無法裝修店面的情況。工會表示，已對星巴克政策改變的說法提出不公平勞工行為指控。未來幾天的一些罷工與這一說法有關。

但並非所有即將罷工的店面都與驕傲月裝飾相關。

勞資雙方在慶祝驕傲月裝飾問題上反覆爭論之際，目標百貨 (Target)(TGT-US) 和百威淡啤 (Bud Light) 等主要品牌都已鎖定支持 LGBTQ+ 群體。而這些公司都面臨保守派消費者反對與跨性別者合作或為跨性別者提供商品，而自認尊重批評的更自由派消費者又再提出強烈反對。