美股重點新聞摘要2023年08月02日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/1 盤後)：超微 (AMD)、星巴克 (SBUX)、Pinterest(PINS)、藝電 (EA)

日本央行 6 月貨幣政策會議紀錄

美國 7 月 ADP 新增就業

超微本季財測遜 但樂看 PC 市況改善、AI 新品加持 盤後勁揚 4%

超微 (AMD-US) 周二 (1 日) 公布上季業績優於預期，雖然 Q3 營收展望稍微遜色，但隨著個人電腦 (PC) 市況改善與人工智慧 (AI) 晶片新品 MI300X 的問世，該公司仍樂觀看待資料中心和客戶端事業下半年的成長表現，一度激勵盤後股價勁揚約 4%。閱讀全文...

突襲！惠譽將美國 AAA 頂級信評下調至 AA+

美國再度喪失 AAA 頂級債信評級，信評機構惠譽 (Fitch) 將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降一級到「AA+」，預計美國未來三年財政狀況將惡化，同時總體債務負擔將不斷提高。目前國際三大評級機構中，當前僅有穆迪還對美國保持 AAA 評級。閱讀全文...

彭博：沙國加大石油減產力道 OPEC 產量創 2020 年來最大降幅

彭博周二（1 日）報導，根據調查顯示，石油輸出國組織（OPEC）上月的產量下降 90 萬桶，平均每日為 2,779 萬桶。這是自石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在 2020 年新冠疫情最嚴重期間大幅削減供應以來的最大降幅。閱讀全文...

美 7 月 ISM 製造業指數報 46.4 不及預期 連續第九個月萎縮

美國 ISM 周二（1 日）公布數據顯示，7 月製造業指數報 46.4，不及市場預期 46.8，連須第九個月處在 50 榮枯線下，也是自 2007-2009 年經濟大衰退以來持續時間最長的一次，不過高於前值 46。另外，當月僱傭指數降至 3 年新低，表明裁員正在加速。閱讀全文...

美 6 月 JOLTS 職位空缺數降至 958.2 萬 創逾兩年來新低

美國勞工部周二（1 日）公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，6 月職位空缺數量比 5 月減少約 3.4 萬個至 958.2 萬，低於市場預期的 961 萬和修正後前值 961.6 萬，創 2021 年 4 月以來新低，顯示吃緊的就業市場開始出現鬆動。閱讀全文...