美航不肯分手 捷藍已服軟：將結束東北聯盟 聚焦併購案

捷藍航空 (JetBlue Airways) (JBLU-US) 周三 (5 日) 表示，因聯邦法官阻止其與美國航空 (AAL-US) 在美國東北部結成東北聯盟的協議 (NEA)，因此公司將終止該合作關係，專注於收購廉航 Spirit Airlines。

美國聯邦地區法院於 5 月 19 日裁決，司法部以反競爭為由，起訴美國航空和捷藍航空的案子勝訴，兩家公司須於裁決後 30 天內終止在東北部的合作關係。

美國航空上個月表示將針對該裁決提出上訴，但總部位於紐約的捷藍航空周三表示，不會對該裁決提出上訴。

捷藍航空聲明表示：「儘管我們仍堅信 NEA 協議會帶來有利於競爭的好處，但經過深思熟慮，我們做出此艱難決定，不對法院關於 NEA 的裁決提出上訴。」

捷藍航空表示已開始終止該協議，未來幾個月內將逐步結束，並更加聚焦公司擬議的精神航空合併計畫。

美國前總統川普在任期最後幾天批准了捷藍航空與美國航空的東北聯盟協議，允許兩家航空公司共享乘客和營收，並協調航班時刻表。在該合作關係建立後，捷藍航空才達成精神航空的併購案。

針對捷藍航空的回應，美國航空仍表示將持續提出上訴。

「捷藍航空是很棒的夥伴，我們將持續與其合作以確保雙方共同的客戶能無縫旅行，不影響其旅行計畫。」但美國航空發言人沒有立即透露，倘若捷藍航空計劃開始解除聯盟，美國航空將如何挽救雙方合作關係。