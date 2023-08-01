〈台達電法說〉三動能帶動 Q3營運將較Q2成長

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望後市，執行長鄭平表示，今年主要動能來自電動車、AI 伺服器電源與充電樁，預計第三季營運會較第二季穩定成長。

董事長海英俊表示，傳統資料中心電源市場今年整體出貨將會衰退，不過，市況已經觸底，預計明年市況將會回升。

台達電電動車業務正持續成長，鄭平表示，EV 業務去年營收 7 億美元，預計今年可成長一倍，現階段手上訂單都是客戶多年前下訂，出貨規模都在計畫之中，並持續擴廠因應客戶需求。

鄭平表示，泰國新廠完工後產線將直接滿載，目前泰達電也有兩座廠區將準備建置，車廠客戶需求非常龐大，不管泰達電、歐洲、美洲，都是為了 EV 需求積極擴廠。

鄭平表示，自動化業務預計今年將維持小幅成長；基礎建設方面，通訊、資料中心都會持續布局，值得一提的是，微電網將是很大的潛力市場，包含發電、儲能、電動車充放電等。

獲利表現上，台達電表示，AI 相關應用需求很高、很急，產品價格也不錯，這塊對電源業務獲利挹注明顯，也可以彌補 EV 產品的獲利。

台達電指出，EV 業務隨著經濟規模提升獲利表現逐步好轉，現已連三季獲利，儘管毛利率表現較弱，但經濟規模提升，獲利仍會增加。