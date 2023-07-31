台達電Q2每股賺3.14元 上半年賺逾半股本寫同期高

台達電 (2308-TW) 今 (31) 日公布上半年業績表現，第二季稅後純益 81.5 億元，季增 17.9%、年增 6.8%，每股純益 3.14 元寫同期次高；上半年稅後純益 150.56 億元，年增 10.06%，每股純益 5.8 元，寫同期新高紀錄。

台達電第二季營收 1005.51 億元，季增 8.3%、年增 11.7%，毛利率 29.2%，季增 1.68 個百分點、年減 0.2 個百分點，營益率 10.23%，季增 1.17 個百分點、年減 0.5 個百分點，稅後純益 81.5 億元，季增 17.9%、年增 6.8%，每股純益 3.14 元。

台達電上半年營收 1934.1 億元，年增 12.1%，毛利率 28.4%，年增 0.02 個百分點，營益率 9.66%，年減 0.26 個百分點，稅後純益 150.56 億元，年增 10.06%，每股純益 5.8 元。

另外，台達電董事會決議，將重建中壢一廠，暫估工程總價款約 24.78 億元，持續優化生產效率。

生成式 AI 趨勢也掀起未來相關電源應用的討論，公司表示，急單不斷湧入，工程師人力吃緊，預期新案子持續發酵到明年，下半年整體可望優於去年同期，AI 驅動下，資料中心業務今年也維持雙位數成長目標。