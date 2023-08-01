欣陸投控上半年EPS 0.96元 盼下半年的營運表現能轉優

欣陸投控 (3703-TW) 今 (1) 日公布最新財報，2023 年上半年稅後純益 7.9 億元，年減 63.75%，每股純益 0.96 元，欣陸投控執行長張方欣先前提出展望指出，期望能在大環境的配合之下，欣陸在 2023 年下半年的營運表現能優於上半年。

欣陸投控 2023 年第二季營收爲 81 億元，毛利率 15.3%，季增 2.55 個百分點，年減 2.33 個百分點，稅後純益 5.76 億元，季增 1.69 倍，年減 38.77%，特愛純益 0.7 元。

欣陸投控 2023 年上半年營收爲 147.69 億元，毛利率 14.15%，年減 4.03 個百分點，稅後純益 7.9 億元，年減 63.75%，每股純益 0.96 元。

欣陸投控主管指出，2023 年上半年度合併營收 147.69 億元較去年同期減少 19.1%，主因去 (2022) 年同期為不動產開發事業（大陸建設）「琢豐」案的交屋高峰，基期較高，抵銷營建工程事業（大陸工程）的營收成長；營業毛利率亦較去年同期減少，主要是去年同期不動產開發事業的營收占欣陸投控合併營收比重較高。在營收及毛利率較去年同期減少之下，欣陸投控 2023 年上半年度營業淨利和稅後純益均較去年同期減少。

欣陸投控指出，欣陸投控三大事業體均維持充實的業務存量。截至 2023 年第二季底，營建工程事業的工程存量為 754 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 3.9 倍；不動產開發事業的營收存量為 137 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 1.4 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 706 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 15 倍。