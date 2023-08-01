〈台達電法說〉海英俊：訂單火熱 明年AI伺服器占比會比今年15%多很多

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說會，受惠 AI 商機帶動資料中心建置需求成長，董事長海英俊表示，目前 AI 伺服器電源營收比重達 15%，現在手上單子還很多、很急，預計明年比重還會多很多。

海英俊表示，AI 市場正在初期發展，現階段 AI 伺服器也需要定義，狹義可以說搭載 GPU 的伺服器都算，目前這類電源瓦特數差不多都在 3000-4000W，占營收比重約 10-15%，未來將會持續增加。

台達電目前傳統伺服器電源市占率已過半，法人也關注未來 AI 伺服器電源市占率表現，海英俊認為，以公司設計、製造、品管能力，一定可以在這市場占有一席之地，大方向也會朝市占率過半的態勢發展。

針對 AI 市場發展，海英俊認為，短期還需時間讓市場摸索出明確的商業模式，但長期發展很明確，大型科技業一定不會缺席，都會先建立好軍火庫，鞏固算力，以因應潛在 AI 需求。

海英俊表示，短期 AI 橫空出世確實造成轟動，但企業對 AI 應用仍保守觀望，公司目前也沒有開放 AI 使用，主要擔憂內部資料可能會有外洩隱憂，這也是 AI 應用正在努力改變的地方，也是短期需要摸索之處。

海英俊認為，隨著未來應用增加，勢必會有更多 AI 伺服器需求出現，但長期來看，AI 工具強大，只要讓人用的安心，一定會成為一大趨勢。