融程電Q2每股賺1.96元 上半年EPS 3.46元雙創同期高

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，稅後純益 1.49 億元，季增 35.7%，年增 60.4%，每股純益 1.96 元，歷史單季次高；上半年稅後純益 2.6 億元，年增 44.7%，每股純益 3.46 元，創同期新高。

下半年進入出貨旺季，營收估較上半年再成長 3 成，全年上看 30 億元，且不僅今年營運將繳出佳績，預計明年將迎來出貨高峰，營運可望進一步跳升，長期目標未來每年營收都能維持穩定成長。

融程電第二季營收 6.88 億元，季增 10%、年增 13.4%；毛利率 38.4%，季增 0.1 個百分點、年增 5.2 個百分點；營益率 22%，季增 0.2 個百分點、年增 7.1 個百分點。

累計融程電上半年營收 13.14 億元，年增 10.1%，毛利率 38.4%，年增 5.8 個百分點；營益率 21.9%，年增 6.6 個百分點。

融程電持續受惠醫療保健、國防、新能源、汽車檢測、行動載具電腦儀表板整合等應用出貨持續攀升，加上布局強固型筆電的效益逐步顯現，推升營收表現。

獲利方面，融程電產品組合轉佳、零組件缺貨漲價狀況排除，推升毛利率走揚，也帶動獲利表現。