育世博-KY 8/8登興櫃 淋巴癌新藥一期臨床台美啟動收案

新世代異體細胞新藥廠育世博 - KY(6976-TW) 預計 8 月 8 日以每股 26 元登錄興櫃，主力產品治療淋巴癌細胞新藥 ACE1831，將在美國、台灣展開一期臨床試驗收案。

育世博旗下兩大技術平台為抗體細胞連結 (ACC) 與有γδ2T 細胞的免疫細胞，其中，ACC 技術是來自諾貝爾獎得主 Carolyn Bertozzi 在點擊化學的就成果，是一種次世代的 T 細胞銜接體 (T-cell engager) 技術，可強化細胞新藥功能性。

γδ2T 細胞技術平台則是利用該細胞的先天免疫與後天免疫特性，安全性高，可藉由單一年輕健康捐贈者的細胞來大量產製，同時有最佳化的凍存技術可確保細胞新藥解凍後，仍維持高度活性與對癌細胞毒殺能力。

育世博透過兩大技術平台進行新藥開發，其中主力產品治療淋巴癌細胞新藥 ACE1831 會在美國、台灣展開一期臨床收案，預計明年中收案比例達到 30-50% 時，會先有安全性數據。

育世博資本額 56.6 億元，董監持股 44.5%；北極星 - KY 大股東陳賢哲以投資公司 Digital Mobile Venture Ltd. 持股 36.95%，為最大單一股東，另外鴻海集團創辦人郭台銘、Yahoo 創辦人楊致遠、大眾控、宏達電創辦人等也都有入股。