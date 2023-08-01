〈車市〉HYUNDAI罕見擠進銷售前5名 成新黑馬

台灣 7 月新車掛牌統計今 (1) 日出爐，總車市規模 42359 台，與上月持平，年增幅達 10.9%，主要受惠於缺車狀況緩解和旺季加持，前 10 大車商有 6 家掛牌年增率超過 10%，又以 Volkswagen 年增 88.4% 最多，而黑馬是三陽 (2206-TW) 代理的 HYUNDAI，罕見單月進入前 5 名，月銷達 2074 台，僅次於和泰車 (2207-TW)TOYOTA、LEXUS、FORD。

前 10 大車商中，TOYOTA 以 13003 台銷量穩居冠，市占回升至 30%，銷售月增 38.7%，年增 11.9%，其中，C CROSS 貢獻 4042 台，占品牌銷量 31%，RAV4 2022 台，占比 13.55%。

LEXUS 穩居第二，也是連續 6 個月拿下豪華車市場銷售冠軍，銷售 3501 台，月增 16.6%，年增 75.2%。

LEXUS 在中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現亮眼，高居 7 月和年度累計第一。

其中，ES 車系 7 月登錄 398 台，前 7 月累計 2,236 台，遙遙領先同級競爭對手，占中大型豪華房車市場 39.5%。

而 LEXUS 休旅車系 7 月合計登錄 3,041 台，又以 NX 車系單月掛牌近 1600 台最多，前 7 月累計登錄達 9254 台，為單一車系第一；RX 車系 7 月登錄 846 台，全年累計 4173 台，穩坐中大型豪華休旅車級距寶座；UX 車系 7 月登錄 587 台，全年累計 3583 台，為小型豪華休旅車級距中最暢銷的車款。

HYUNDAI 罕見進入前 5 名，掛牌數 2074 台，月減 0.04%，年增 46.9%，累計前 7 月達 13408 台，年增 64.5%，成長幅度 64.5%，僅次於 LEXUS 的 72.4%。

車商指出，即將進入民俗月傳統淡季，各大車商正在全力衝刺傳統旺季行銷，再加上缺車狀況緩解，等候時間已較過去吃緊情勢緩和，預料在 8 月中旬前，車市買氣將延續熱絡。