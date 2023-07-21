〈車市〉光陽歐洲熱銷重機Xciting VS 400 將在台開賣

2023 國際重型機車展覽會今 (21) 日登場，機車大廠光陽宣布，旗下在歐洲熱銷的車款 Xciting VS 400 將首度在台灣上市，在重型機車市場中，增添強勁新產品動能。

光陽指出，上半年達成台灣大型速克達市場的銷售冠軍，其中，紅牌旗艦重機 AK Premium 穩居台灣紅牌重型機車銷售霸主。

光陽執行長柯俊斌說明，透過 AK Premium 和三輪 CV3 大型重機，在歐洲市場屢創銷售佳績，藉由雙車型，上半年是歐洲進口大型速克達銷量冠軍。

而在歐洲年初登場即狂銷 2558 台的 Xciting VS 400，光陽也規畫將在台灣市場正式開賣。

此外，光陽代理商 KAWASAKI 川崎重工也指出，將會持續和光陽提供產品、售後服務，並在市場品牌推廣等方面共同合作，將優秀的機種導入台灣市場

AWASAKI 此次主要展出 H2 SX SE 以外，還有 Ninja 400、Ninja 650、Z650、W800 Cafe、W800 MEGURO、Z H2 和 ZX 10R 同步登場。

除了盛大的重型機車展出陣容外，KYMCO 也展出兩款擁有大型重機靈魂的白牌重型機車車款，分別是擁有同級最強性能表現的 KRV MOTO/NERO，以及運動速克達代表 RacingMAN 兩車型。

身為國內近來電動機車銷售成長王，光陽機車電動車品牌 Ionex 同步展出車型，包含熱銷的 i-One Air、i-One Fly、S7R、S6Rex。