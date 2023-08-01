〈中經院發布PMI〉7月轉下滑 未來半年指數緊縮速度加快

中華經濟研究院今 (1) 日發布 7 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，回跌 2.2 個百分點至 46.1%，不僅呈連續 5 個月緊縮，且未來六個月展望指數緊縮速度再加快，指數回跌 1.7 個百分點至 43.2%。

中經院不諱言，製造業只是接到短急單，尚未擺脫整體終端需求低迷的衝擊，再者，中國經濟振興政策未見明顯成效，影響業者對景氣的看法。

此次五項組成指標中，新增訂單和生產轉為緊縮，人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間下降，存貨持續緊縮。

觀察各指標狀況，新增訂單一度在 6 月中斷連續 3 個月緊縮轉為擴張，惟邁入第三季後，並未再較 6 月擴張，7 月指數回跌 4.6 個百分點，再次呈緊縮，指數來到 48.1%。

生產指數 6 月一度躍升 14.0 個百分點轉為擴張，惟本月隨即回跌 3.9 個百分點至 47.0%，再度呈緊縮。

而 7 月有五大產業回報 PMI 緊縮，各產業依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (42.8%)、化學暨生技醫療產業 (45.8%)、電子暨光學產業 (46.0%)、基礎原物料產業 (46.0%) 和交通工具產業 (48.6%)；僅食品暨紡織產業 (58.0%) 持續回報 PMI 擴張。

六大產業中，三大產業回報未來六個月展望緊縮，各產業依緊縮速度排序為基礎原物料產業 (37.5%)、電子暨光學產業 (41.3%) 和電力暨機械設備產業 (43.8%)。

不過，食品暨紡織產業 (54.0%)、交通工具產業 (52.3%) 和化學暨生技醫療產業 (51.3%) 則回報未來六個月展望呈現擴張。