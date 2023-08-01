鉅亨美股雷達：市場關注各項經濟數據 威騰電子本季財測不佳

美股重要看點：

超微 (AMD-US)、星巴克 (SBUX-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.987。美股期貨週二 (1 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.14%，標普 500 期貨跌 0.25%，那斯達克 100 期貨跌 0.36%。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 週一表示，美股已觸及年度新高，但衰退熊市仍有可能到來。「我們繼續尊重股市反彈，並承認股市趨勢仍在走高，但鑑於殖利率曲線嚴重倒掛，我們對股市仍持『耐心看空』的態度。」

Richey 指出，有五大跡象可以幫助投資人看到股市衰退性熊市的開始，包括牛市陡峭化、高收益債利差擴大、恐慌指數 VIX 有意義地上升、VIX 期貨期限結構變化，以及美元急遽走升。

不過，花旗集團 (Citi Group) 將標準普爾 500 指數的年終目標上調了 15%，至 2023 年年底將收於 4,600 點，該行如今認為，美國經濟軟著陸的可能性更高，企業獲利也將會上漲。

對於 2024 年，前景似乎更加光明，該行預估標普 500 指數將躍升至 5,000 點，高於先前預估的 4,400 點，並較當前水準上漲約 9%。

神準預言去年股市大跌的摩根士丹利分析師 Michael Wilson，在美股連續大漲好幾個月後，他近日終於投降，如今認為美股漲勢還會延續。

他表示，美股正在追隨和 2019 年相同的大漲走勢，標普 500 那一年績效達到 29%，寫下十年最佳表現。標普 500 周一收在 16 個月高點，今年來累積上漲 20%，幾乎和 2019 年同期表現一致。

他說：「與 2019 年類比，就代表從現在開始，大盤還有更多上漲空間，不過我們必須注意到，在 2019 年很長一段時間裡，Fed 已經在降息。」

Wilson 上周坦承他對 2023 年美股走勢預測有誤，但他仍預估，標普 500 指數到年底約為 3900 點，代表比周一 (31 日) 收盤的 4588.96 點下跌 20%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 JOLTs 職位空缺 (萬)，前值 984.2

美國 7 月 ISM 製造業指數，預估 46.5，前值 46

美國 6 月營建支出月率 (%)，預估 0.6，前值 0.9

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 終值，預估 49，前值 49

重要個股動態：

因雲端需求疲軟迫使公司減產，美國記憶體大廠威騰電子 (Western Digital) 周一 (31 日) 盤後公布本季營收展望遜色，且虧損料將超出預期。

威騰電子預估，本季調整後每股虧損將介於 2.10 美元至 1.80 美元間，因工廠利用率不足所產生的費用約達 2 億美元，營收估介於 25.5 億美元至 27.5 億美元間，料遜於預期。

WDC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

商業搜尋引擎公司 ZoomInfo 周一 (31 日) 公布第二季獲利略高於預期，但下修全年財測且未作出任何解釋，引起盤後股價崩跌 17% 以上。

執行長 Henry Schuck 聲明指出，公司再次實現營收成長、獲利能力提升且產生自由現金流的一個季度。

ZI 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Iger 正有意出售該公司有線電視資產，因為在向串流媒體和數位產品轉型過程中，迪士尼媒體業務陷入困境。《紐約郵報》指出，ESPN 潛在合作夥伴可能是蘋果。

迪士尼正為 ESPN 尋找來自科技業戰略合作夥伴，據傳蘋果是支付數十億美元收購 ESPN 的潛在候選人。