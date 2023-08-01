〈財報前瞻〉法案助攻 Caterpillar Q2業績可能不錯 但華爾街仍憂心忡忡

美國重型工業設備製造公司 Caterpillar (CAT-US) 周二 (1 日) 將發布財報，再次凸顯股市放遠未來的特質，因該公司雖然現況不錯，且因美國建築活動增加而可望受益，華爾街和投資者卻仍擔心經濟放緩。

華爾街預期該公司第二季每股獲利 4.57 美元、營收 165 億美元。

Caterpillar 第一季每股獲利 4.91 美元、營收 159 億美元。去年第二季每股獲利 3.18 美元、營收 142 億美元。

雖然銷售仍在增長，但華爾街和投資者擔心這可能已是最好的業績了。

股價估值顯示了投資者的情緒變化，以 2024 年預估收益計算，今年年初 Caterpillar 交易價本益比約 17，但目前已降至 14 左右。

儘管獲利預估一直上升，但該股本益比卻下降，表明投資者不願以更高的價格買進該股。2023 年初，華爾街預計該公司 2024 年 EPS 約 17 美元，而今上升至約莫 18.5 美元。

華爾街的情緒也發生了變化，目前追蹤該股的分析師約莫 42% 給予買進評級，而 S&P 500 指數成分股的平均買進評級比率約 55%。一年前約莫 50% 分析師建議買進 Caterpillar 股票。

Caterpillar 股票目標價雖然自一年前約莫 222 美元的水準上升至約莫 255 美元，但該股周一收在每股 265.19 美元。

Baird 分析師 Mig Dobre 以報告指出，一切正在慢慢放緩，經銷商庫存正在上升，這可能會讓設備價格面臨下行壓力，且預約訂單正在減少。

然而，此間建築活動因受到新法案的支撐而正蓬勃發展，包括《基建法案 (IIJA)》、《降低通膨法案 (IRA)》，近幾個月美國非住宅建築活動年率約 1 兆美元，接近歷史紀錄。

目前，潛在的負面因素超過潛在的正面因素。Dobre 則將 Caterpillar 股票評為「賣出」，目標價 183 美元。

分析師和投資者可能盼望在財報電話會議上更了解當前周期與未來的發展。