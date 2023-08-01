財報在即 投資人看準AI威力 Palantir再飆漲11%以上

下周將公布財報的大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 周一 (31 日) 股價又大漲 ，顯見投資者對其人工智慧 (AI) 軟體寄予厚望。

Palantir 為公共和私營部門的組織提供多種 AI 驅動的服務，尤以與美國政府的國防和情報機構合作而聞名。執行長 Alex Karp 在該公司第一季財報中表示，Palantir 的新 AI 平台面對「空前」的高需求。該公司今年迄今股價已漲逾 206%。

Wedbush 技術分析師 Dan Ives 上周五大讚 Palantir 是「AI 界的梅西」並給予該公司「優於市場表現」的評級、 25 美元目標價，主張該公司「建立了無與倫比的 AI 堡壘」，無論在商業或政府分析軟體市場上均處於可爭奪市占的良好定位，激勵該股當日收高 10% 以上。

周一該公司再大漲 11.40%，收每股 19.84 美元。

執行長 Karp 承認了這股 AI 狂熱以及伴隨而來的風險，他呼籲政府和科技部門加強合作，主張應立即轉向聚焦「打造 AI 相關的技術架構和監管框架，為其構建護城河和護欄。」

許多科技領袖呼籲放緩研究和創新，但 Karp 反對此說法並警告「如果美國不投資 AI，其他國家就會捷足先登，這是一場已經開跑的別類軍備競賽。」

他說：「自由民主社會的獲勝能力需要的不僅僅是道德訴求，本世紀，這將建立在軟體的基礎上。」

William Blair 分析師團隊將 Palantir 第二季營收預期自 5.29 億美元上調至 5.51 億美元，且可能因為其已宣布破產的 SPAC 客戶而出現需求前拉效應 (pull-forward)。

該分析報告指出，SPAC 公司對第一季收益相較共識預期產生顯著的正面影響，而這股影響力將在第二季持續下去。

Palantir 預定 8 月 7 日收盤後公布第二季財報。