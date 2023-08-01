〈世界法說〉下修資本支出至略低於百億元 GaN第二代將切入電動車應用

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今(1)日召開法說，下修今年資本支出，由前次法說預估的新台幣百億元，調整至略低於百億元；世界先進並透露，GaN on QST 第二代將切入工業、電動車市場等應用，明年中就會有客戶產品設計定案(tape out)。

總經理尉濟時表示，因應半導體產業進入劇烈庫存調整，加上總體經濟、通膨、地緣政治及戰爭等因素影響，將持續審慎評估產能擴充，產能將維持 2023 年產能年增 6-7%，達到約 335.2 萬片八吋晶圓計畫，至於第三季月產能將季增約 5%，成為 28.7 萬片八吋晶圓。

資本支出方面，尉濟時指出，將保持與客戶及供應商間緊密合作，及管理設備到貨時間，持續控制成本，預估今年資本支出金額將略低於新台幣 100 億元；其中 60% 用於晶圓五廠廠務設施與產能建置，25% 用於其他晶圓廠設備去瓶頸，25% 各廠區年度例行維修。

至於 12 吋產能擴張計劃，董事長方略則說，公司擴張計劃、包括 12 吋產線評估，都還在評估中，目前沒有具體規劃。

而第三代半導體佈局方面，尉濟時指出，GaN on QST 目前進度不錯，第一代正在量產，產品以快充等應用為主，目前客戶有 20 多個，將近 20 個產品在試產中；第二代將切入工業、電動車市場等應用，技術更具競爭力，照進度進行中，明年中會有客戶產品設計定案，開始做先導產品。