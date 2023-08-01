光林智能加入光寶科減碳行動 參與標準局碳查證計畫

光寶科 (201-TW) 旗下光林智能 (LEOTEK) 參與工研院碳查證計畫，今 (1) 日舉辦「碳查證」授證儀式並發表計畫成果，目標達成集團「555 減碳行動」，要同時達到「碳強度」年減 5%、下一代產品「碳足跡」減碳 5%，以及「2050 年淨零排放」等三大目標。

經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰與六家法人機構代表今日聯合出席，包括工業技術研究院、精密機械研究發展中心、台灣大電力研究試驗中心、台灣商品檢測驗證測驗中心、金屬工業研究發展中心及中國生產力中心等共襄盛舉。

光寶科帶動永續供應鏈，整合旗下事業共同邁向集團綠色目標，光林智能代表「電子零組件製造業」投入標準局碳查證計畫，助力工研院執行 TAF 溫室氣體查證機構認證取得資格。

光寶科總經理邱森彬表示，未來時代必然是以綠色韌性作為主軸，為了應對氣候變遷邁向「2050 淨零排放」，必須共同發揮影響力，除了集團聚焦減碳研發與技術，也要協助產業共同建構減碳的能力與競爭力。

光林智能做為本次促成碳盤查產官合作要角，近年積極推動城市減碳，以高效能 LED 降低全球城市 30% 以上道路照明用電量，並以「全生命週期設計」推動綠色供應鏈。

光林智能總經理金海濤表示，公司長期佈局全球路燈系統、交通號誌燈基礎建設，面對海外市場與終端客戶，綠色供應鏈成敗將是決定企業是否能生存的關鍵競爭力，在集團政策帶領下，今年在綠色供應鏈輔導家數目標更將翻倍成長。