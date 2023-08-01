〈世界法說〉Q2純益季增46% EPS 1.21元 上半年每股賺2.05元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今(1)日公佈第二季財報，受惠晶圓出貨量明顯成長，稅後純益 19.95 億元，季增 46.3%，年減 59.2%，每股純益 1.21 元；上半年稅後純益 33.59 億元，年減 62.59%，每股純益 2.05 元。

世界先進第二季營收 98.54 億元，季增 20.4%，年減 35.6%，毛利率 30%，持平上季，年減 20 個百分點，營益率 18.3%，季減 1.6 個百分點，年減 20.3 個百分點；稅後純益 19.95 億元，季增 46.3%，年減 59.2%，每股純益 1.21 元。

世界先進上半年營收 180.41 億元，年減 37.3%，毛利率 30.03%，年減 19.19 個百分點，營益率 17.58%，年減 20.27 個百分點；稅後純益 33.59 億元，年減 62.59%，每股純益 2.05 元。

世界先進指出，由於消費性電子產品經歷幾季庫存調整後，第二季客戶晶圓需求增加，晶圓出貨量明顯成長，帶動營運向上。毛利率則因較佳的產能利用率及匯率，與平均銷售單價下降等不利因素抵銷，使毛利率持平。

從平台來看，世界先進第二季大面板驅動 IC 營收占比 23%，小面板驅動 IC 占 10%，電源管理晶片則占 63%。其中大、小面板驅動 IC 營收分別季增 32%、100%，電源管理晶片則季增 7%，其他產品營收下滑。