「股神」巴菲特年度慈善捐款創紀錄 歷年總額突破510億美元

「股神」巴菲特周三 (22 日) 進行捐助價值 46.4 億美元波克夏 (Berkshare Hathaway) 股票給五個慈善機構，是這位高齡 92 歲富豪歷年來金額最高的年度贈款，也使他自 2006 年迄今累積的捐贈總額突破 510 億美元。

巴菲特周三的慈善捐款由約 1370 萬股波克夏 (BRK.B-US)B 股組成。其中 1045 萬股贈與對象為比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation)，該基金會歷年來共接受巴菲特超過 390 億美元的捐贈。

巴菲特並將 105 萬股波克夏 B 股，捐贈給以已故妻子為名的蘇珊 · 湯普森 · 巴菲特基金會 (Susan Thompson Buffett Foundation)；另外 220 萬股平分給由他孩子 Howard、Susan 和 Peter 領導的慈善機構。

巴菲特的目標是，在人生終結以前，把 99% 財富捐助慈善。他和比爾 · 蓋茲是「捐贈誓言」(Giving Pledge) 的發起人，鼓勵富豪捐出半數財產，目前已有超過 240 人響應，包括前紐約市長彭博 (Michael Bloomberg)、甲骨文創辦人艾里森 (Larry Ellison)、維權投資人艾康 (Carl Icahn)、全球首富馬斯克、Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 等。

巴菲特共已捐出手中超過一半的波克夏持股，周三過後，他仍握有 15.1% 股權，價值超過 1125 億美元。

巴菲特捐贈的波克夏股票每隔一年就會減少 5%，但今年金額仍創新高，反映波克夏股價持續上漲。他在聲明中說：「波克夏沒什麼特別的：多年經營、簡單且大致上明智的決策、美國順風，各種原因加總起來造就了我現在的財富。」

他口中的「美國順風」，是他 2019 年用來形容美國即使經過戰爭或金融危機這種艱困的考驗，仍有長期累積財富的能力。

巴菲特建立的波克夏事業版圖相當廣泛，包括柏林頓北方聖塔菲鐵路公司 (BNSF)、Geico 汽車保險等，並長期持有蘋果等企業的股票。波克夏目前市值近 7400 億美元。