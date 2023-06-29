巴菲特再買約210萬股西方石油 持股比重超過25%

申報文件顯示，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 再度增持西方石油 (OXY-US) 股票，最新持股比重已升至略高於 25%。

文件指出，6 月 26 日至 6 月 28 日期間，波克夏斥資約 1.221 億美元購買 214 萬股的西方石油，目前手中持股達 2.241 億股，比重 25.1%，按周三 (28 日) 收盤價計算，持股價值總計約 129 億美元。西方石油周三收漲近 0.6% 至每股 57.46 美元。

巴菲特今年穩定加碼西方石油，最近幾次的收購成本平均略高於 57 美元，連續買進的舉動，令一些分析人士推測，巴菲特最終可能出手收購西方石油。

對此，巴菲特在 5 月的年度股東大會上澄清，不會尋求對西方石油的控制權，並表達他對西方石油執行長霍魯布 (Vicki Hollub) 的高度評價。

根據申報文件，西方石油最近以溢價贖回波克夏持有的 8% 特別股，價值約 1.6 億美元。目前波克夏手中擁有價值約 92 億美元的西方石油特別股，股利殖利率為 8%。

除了普通股和特別股以外，波克夏還持有近 8400 萬股的西方石油認股權證，履約價略低於每股 60 美元。