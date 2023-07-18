巴菲特出手減持動視暴雪 持股比率自6.3%降至1.9%

正值微軟收購動視暴雪邁進一步之際，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威大幅減持動視暴雪，持股比率由 3 月底的 6.3% 降至 1.9%，大舉套現獲利。

波克夏週一 (17 日) 向監管機構提交的文件中表示，波克夏 6 月 30 日持有動視暴雪約 1,470 萬股 (佔 1.9%)，價值 12.4 億美元，低於 3 月 31 日的 4,940 萬股，持股比約為 6.3% ，2022 年底的持股比為 6.7%。

該文件沒有提到波克夏套現動視暴雪的價格，也沒有討論波克夏是否在 7 月份購買或出售該股。

巴菲特的布局套利之路

波克夏在巴菲特指示下於 2022 年第一季大幅加碼動視暴雪 4970 萬股、購股均價為每股 72.96 美元，持股比從原先約 2% 大幅升至 9.5%。

巴菲特當時在 2022 年年度股東大會上坦言：「微軟要花 95 美元一股買動視暴雪，他們有錢當然可以這麼做，但偶爾我會看到機會、投入併購套，這次是我買的、不是幾個月前決定買進的經理人。若併購案能順利完成，我們就能賺點錢。」

巴菲特認為，微軟 2022 年 1 月公布動視暴雪收購交易前，動視暴雪股價約每股 60 美元，與微軟每股 95 美元的收購價相差甚遠，這非常值得投資。

由於全球政府對大型科技公司的監管態度日趨嚴苛，該收購案去年底遭到英國政府否決，而歐盟及美國也持續調查市場壟斷嫌疑，促使波克夏在去年第四季期間減持動視暴雪，持股總數降至 5270 萬股，相當於占 6.7% 已發行股權。

微軟收購動視暴雪最新進展

英國競爭上訴法院 (CAT) 週一裁定，微軟的上訴案暫停兩個月，給微軟和英國競爭與市場管理局 (CMA) 有更多時間來解決收購動視暴雪問題。CMA 的一名律師同日表示，微軟和當局就動視暴雪收購案提供的潛在補救措施進行「頗富成效」的會談，有望清除該案最後的障礙。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.14% 至每股 345.73 美元。動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 揚升 3.49% 至每股 93.21 美元，創 2 年來最高，非常接近微軟報價每股 95 美元。