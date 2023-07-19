除大型科技股外 其他AI概念股也值得注意

美股今年漲勢凶猛。在人工智慧 (AI) 技術風潮推動下，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US)、輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 7 大科技股市值今年以來飆升 60% 至驚人的 11 兆美元。

但除了這 7 支大型科技股外，AI 軟體概念股也正在悄悄地起飛。

其中，數據分析巨頭 Palantir (PLTR-US) 股價迭創新高，今年以來已上漲超過 180%；數據巨頭 MongoDB (MDB-US) 股價也翻倍成長；網路安全巨頭 Palo Alto Networks (PANW-US)、Fortinet Inc (FTNT-US)、CrowdStrike (CRWD-US) 等均上漲超過 60%。

隨着第 2 季財報來襲，這些 AI 概念股的業績備受矚目。

其中 Palantir 第 1 季業績大幅超越預期，並發布強勁的全年獲利財測，預計其最新推出的 AI 工具需求將在今年迎來爆發。市場普遍預期該公司第 2 季 總營收爲 5.32 億美元，同比成長 12%。

美銀分析師將 Palantir 的目標價從 13 美元調升至 18 美元，並保持買入評級。

美銀表示，生成式 AI 技術已經從某家公司的獨特專有軟體迅速轉變爲商品化產品，開源解決方案成爲一個可行的選擇。

由於有與政府和高度監管的產業合作經驗，Palantir 已經開發和執行了支持生成式 AI 的架構設計，在「灰色地帶」邊緣中具有優勢。此外，在與客戶進行的交流中證明，Palantir 比最接近的競爭對手領先 5 年。

同樣第 1 季業績超過預期的 MongoDB 近期利多頻傳。該公司周二 (18 日) 表示，已擴大與微軟的多年戰略合作伙伴協議，幫助客戶採用雲端功能。目前市場普遍預期 MongoDB 第 2 季總營收爲 3.9 億美元，同比成長 34%。

此外，網絡安全巨頭 Fortinet Inc 股價今年來屢創新高，巴克萊分析師將目標價從 75 美元上修至 86 美元，並在第 2 季業績公布前維持對該股的「加碼」評級。

整體來看，目前市場對這些 AI 概念股未來的走勢較樂觀。但這些公司也需要拿出強勁的業績來證明，市場給予它們高昂的溢價是合理的。