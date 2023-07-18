FT：大型基金科技股持倉達到上限

英國《金融時報》（FT）周二（18 日）報導，在美國證券交易委員會（SEC）分散化投資規則下，美國大型投資基金正遇到一個大問題：無法再加倉當下的熱門股票。這也意味著，這些大型基金難以繼續追漲由少數大型科技股推高的股票指數。

目前，包括貝萊德、摩根大通、美國世紀投資、摩根士丹利在內的各大投管公司都遇到了嚴格的監管限制，而這些限制主要針對在 SEC 註冊為 「多元化」的基金。

根據 SEC 的要求，被註冊為「多元化」的共同基金，不能將超過 25% 的資產投入其重倉股票（重倉股票也就是在該基金投資組合中占比超過 5% 的股票）。

根據 SEC 規定，如果基金持有的這些大型股票的市值已超過 25% 上限，那麼這些基金不會受到懲罰；但基金也不能繼續增持這部分重倉股。

例如，貝萊德的科技機會基金（Technology Opportunities Fund）被禁止增持蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 的股票，摩根大通的大盤股成長基金持有的微軟、蘋果、輝達、Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的股票都超過了上限。

而大型基金持倉觸碰上限的趨勢也表明，僅由少數幾家大型公司推動的股市上漲的情況正愈演愈烈。

德傑律師事務所（Dechert）合夥人 Stephen Cohen 表示，對於任何無意中違反規定的基金來說，最有可能的結果是 SEC 迫使它們重新遵守規定。然而，因違約而虧損的基金也可能面臨投資者的法律訴訟。

就在 7 月 24 日，納斯達克 100 指數將進行有史以來第一次「特別重新平衡 」（special rebalance），通過重新分配權重解決指數過度集中的問題。

納斯達克公司此次破天荒的修改規則與科技巨擘們持續上漲息息相關，今年科技股的漲幅可能連監管都不能忍了？

納斯達克副總裁兼指數產品和運營全球主管 Cameron Lilja 日前受訪時表示，此次調整來降低指數的集中度純粹是從監管角度出發的。