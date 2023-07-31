美股市場一片看多 分析師擔心樂極生悲

美股交易員現在幾乎無所畏懼，過度樂觀的市場情緒讓部分策略師開始為可能出現的拋售做好準備。

標普 500 指數今年上漲 19%，一度超過 20%，進入技術性牛市，促使投資人不再觀望，轉而入市。根據德意志銀行對 2010 年以來基於規則和自由裁量權策略的分析，交易員股票部位處於歷史最高水平的 28%。當然，標普 500 指數連續第 5 個月上漲，原因是通膨一直在緩慢消退，而且面對幾十年來最激進的緊縮周期，經濟維持相對的韌性。

摩根大通和高盛在近日報告中對客戶表示，全球對沖基金紛紛解除對美國上市股票將下跌的押注，因持續上漲威脅到它們的表現。摩根大通表示，對對沖基金而言，尤其是 6 月初以來，空頭部位一直是一個挑戰，並聲稱近幾日空頭平倉變得「極端」。高盛則在上周五 (27 日) 報告中表示，對美國股指和 ETF 的空頭回補達到 2020 年 11 月以來的最高水平。

而美股散戶的樂觀情緒也飆升至 27 個月來的最高水平。美國個人投資者協會調查 (AAII) 顯示，備受關注的牛熊價差連續第 7 周為正值，截至 19 日當周升至 29.9，為 2021 年 4 月以來最樂觀的情緒，高於前一周的 15.1。

與此同時，似乎很少有人擔心對沖風險。美國銀行策略師在上周報告中寫道，在期權市場上買進防範下跌的保護措施是「史上最便宜的」。本月稍早時，用於押注市場上漲的看漲期權交易量超過看跌期權，達到 2021 年 12 月以來的最高水平。

但對於目前過於樂觀的市場，感到擔憂是很合理的。在經歷了一段時間的通膨和大幅升息後，Fed 正在尋求實現軟著陸，但這種努力成功的機率極小。最重要的是，8 月和 9 月往往是標普 500 指數一年中表現最差的兩個月。

市場情緒的迅速轉變，甚至促使認定本輪牛市已開始的 Yardeni Research 總裁亞德尼 (Ed Yardeni) 質疑，美股的樂觀主義者是否太多了。他表示：「高度看漲情緒可能是一個警示訊號。」他在今年 1 月 大膽預測美股將持續上漲，事實證明了他的先見之明。

股票交易商年鑑編輯赫許 (Jeffrey Hirsch) 表示：「看漲情緒和季節性因素的疲弱，讓我們對逆市看法強烈。所有離場看空的人都在追逐這股勢頭，『害怕錯過』(FOMO) 型投資人現在都下場，所以這意味這輪反彈該是暫停的時候了。」