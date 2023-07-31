閎康Q2稅前盈餘飆高 上半年EPS 7.42元同締新猷

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (31) 日公佈第二季財報，受惠客戶需求強勁、產能擴張效益顯現，單季稅前盈餘達 2.67 億元，年增 77.67%，每股稅前盈餘 4.32 元，累計上半年達 7.42 元，不論是單季、上半年皆改寫創立 20 年來新高。

閎康第二季營收 12.13 億元，年增 36.41%，毛利率 39.14%，年增 4.59 個百分點，營益率 21.3%，年增 5.3 個百分點，稅前盈餘 2.67 億元，年增 77.67%，每股稅前盈餘 4.32 元。

閎康上半年營收 23.55 億元，年增 32.03%，毛利率 37.93%，年增 1.33 個百分點，營益率 19.10%，年增 2.75 個百分點，稅前盈餘 4.58 億元，年增 48%，每股稅前盈餘 7.42 元。

閎康表示，受惠先前大幅資本支出的效益逐漸展現，加上本業技術能力及全球經營能力不斷精進，第二季營收、獲利皆寫單季新高，營益率成長更高於營收成長幅度，顯現折舊費用及跨國管理費用控制得宜。

此外，由於全球半導體大廠持續在日本投資，閎康深耕日本市場十餘年，日本子公司上半年營收年增率高達 68%，目前日本訂單持續滿載，公司將持續大幅投資日本市場，以最佳的營運效率及服務品質與客戶共同成長。