外資連三賣光寶科 聯手投信提款緯創逾10億元

台股今 (31) 日上沖下洗，放量下跌 147.5 點或 0.85%，收在 17145.43 點，三大法人賣超 97.91 億元，其中外資資金敲進華邦電 2.8 萬張，大舉調節 AI 概念股，再度賣超光寶科，累計三日賣超 2.7 萬張，與投信同步提款緯創逾 10 億元。

三大法人僅投信站在多方，買超台股 18.19 億元、外資賣超 88.41 億元、自營商賣超 27.7 億元，三大法人合計賣超 97.91 億元。期貨方面，外資淨空單增加 4821 口至 3786 口。

觀察外資今日操作，買超華邦電 2.8 萬張居冠，其他電子股包括康舒 9214 張、聯發科 7970 張、金寶、廣運、波若威、零壹等；同時增加 ETF 持股，包含中信中國高股息、元大高股息、元大滬深 300 正 2、富邦越南。

外資賣超方面，持續調節光寶科約 1.9 萬張，友達也有近 1.8 萬張、華泰、啟碁、聯電、緯創各逾 7000 張；傳產股鎖定陽明、長榮各逾 1 萬張，中鋼 7359 張，並調節國泰永續高股息。

投信方面，買超光寶科最多，共 6092 張，其次分別為群創、中信金、京元電子、永豐金、萬潤、力成、閎康、中鋼、健鼎；賣超前十名包括台半、健策、長榮航、緯創、欣興、穩懋、華孚、新唐、合晶、世界。