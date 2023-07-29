Fed最新決策、日銀調整YCC策略、科技大廠法說 本周大事回顧

美國聯準會本周公布最新利率決策，如市場預期升息一碼，但也指出保留再升息的選項，日本央行周五也決議維持超低利率，但承諾「以更大彈性調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策」，引發金融市場震盪，另外，本周聯發科、聯電、日月光投控都召開法說會，並公布最新展望，以下為本周大事回顧：

Fed 如預期升息 1 碼 保留再升息選項

美國聯準會 (Fed) 周三結束 8 月決策會議，一如預期升息 1 碼 (25 個基點)，使基準利率區間來到 5.25%-5.50% 區間，利率目標中位數為 2001 年初來最高水平，同時保留進一步升息選項。

日銀承諾賦予 YCC 政策更大彈性 日元劇烈震盪

日本銀行 (央行，BOJ) 周五決議維持超低利率不變，但承諾「以更大彈性調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策」，凸顯央行對長期貨幣寬鬆副作用日漸升高的擔憂，同時大幅上修今年度通膨預測。決策出爐後，日元兌美元劇烈震盪，從一度跌破 141，迅速回升至 138 附近。

鴻海收購 ZF 集團子公司 50% 股權 強化乘用車底盤布局

鴻海 (2317-TW) 周一宣布，擬以 5 億歐元內、約新台幣 174 億元，收購 ZF Friedrichshafen AG 旗下製造與組裝乘用車車軸系統子公司，ZF Chassis Modules GmbH 的 50% 股權，加速並擴大雙方與頂級汽車客戶以及相關供應鏈商機。

〈科技大廠法說〉聯發科三大需求改善 Q3 營收估季增 4-11%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 週五召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，第三季受惠智慧型手機、連網晶片和電源管理晶片需求改善，抵消智慧電視與其他消費性電子產品下滑壓力，營收估約 1021-1089 億元，季增 4-11%。

〈科技大廠法說〉聯電 Q3 稼動率估降至 64-66% 庫存調整延續至 Q4

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 週三召開法說，共同總經理王石指出，第三季晶圓出貨量將下滑 3-4%，產品 ASP 估將成長 2%，產能利用率恐降至 64-66%，隨著終端買氣續疲，客戶庫存調整將延續至第四季，並二度下修對今年晶圓代工營收預估至衰退 14-16%。

〈科技大廠法說〉日月光投控 Q3 營收季增 13-15% 明年先進封裝業績高度成長

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 周四召開法說會，財務長董宏思表示，第三季幾乎所有應用都出現回升，加上客戶新品問世，兩大業務將優於上季，也看好明年先進封裝業績較今年「高度成長」，法人估，日月光投控第三季營收將季增 13-15%。

〈科技大廠法說〉友達 Q3 面板出貨量及單價估季增 1-3% 下半年供需續轉佳

面板大廠友達 (2409-TW) 週三召開法說，董事長彭双浪表示，目前產業庫存健康，朝供需更健康方向發展；友達預估，第三季面板出貨量及平均單價 (ASP) 均季增 1-3%，維持營收逐季成長、下半年優於上半年的展望。

〈科技大廠法說〉國巨 Q3 營收估持平至略增 AI 帶動被動元件用量增

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 周二召開法說，公司認為，供應鏈庫存去化及終端需求修正還要延續 1-2 季，第三季營收及雙率與估與上季持平至略增，第四季也持平看待；至於近期討論度高的 AI 伺服器，國巨看好，將帶動被動元件用量提升。

美商邁凌取消收購慧榮科技

類比與混合訊號積體電路的領先供應商美商邁凌科技 (MaxLinear) 週三宣布取消以近 40 億美元收購台灣慧榮科技公司的交易。