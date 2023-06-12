高盛半年內三度下調油價預期 最新下修幅度達近10%

基於來自俄羅斯等國的供應增加，而全球原油需求放緩，高盛半年內第三次下調油價預期，本次下修幅度接近 10%。

在周日 (11 日) 晚間發布的報告中，高盛將其 12 月布蘭特原油前景，從每桶 95 美元下調至每桶 86 美元。 在同一份報告中，高盛還將其對 12 月 WTI 原油的預測，從每桶 89 美元下調至 81 美元。

高盛全球大宗商品研究主管 Jeffrey Currie 領導的團隊表示，俄羅斯、伊朗和委內瑞拉等面臨制裁國家的供應增加，是壓低油價前景的一個關鍵因素。尤其是俄羅斯，儘管受到西方國家的制裁，但已經「幾乎完全恢復」，市場對經濟衰退的擔憂也令價格承壓。

據 Neftegazovaya Vertikal 雜誌稱，即使面對西方制裁，俄羅斯的石油產量仍保持彈性，能源部副部長 Pavel Sorokin 在 4 月份確定，莫斯科的石油產量將保持穩定，直到 2025 年。

高盛經濟學家表示：「在最初每天急劇下降 150 萬桶之後，儘管許多公司決定停止購買俄羅斯桶，但俄羅斯供應幾乎完全恢復。」

高盛將俄羅斯、伊朗和委內瑞拉 2024 年日產量，分別上調了 0.4、0.35 及 0.05 百萬桶。

市場觀察人士此前曾估計，美國與伊朗若能達成成功的核協議，可能會使原油出口每天至少增加 100 萬桶。

高盛認為，沙烏地阿拉伯實施的額外減產，不太可能導致價格飆升。沙國的日產量將從 5 月份的約 1000 萬桶下降至 900 萬桶，高盛表示，這只能抵消部分的利空衝擊。

周一上午，國際基準布蘭特原油期貨價格為每桶 73.99 美元，下跌 1.07%，而美國 WTI 中質原油期貨價格為 69.43 美元，下跌 1.05%。