〈能源盤後〉下半年預期供應不足 WTI、Brent均創一年多來最大單月漲幅

原油期貨價格周一 (31 日) 收高，讓美國基準原油 WTI 期貨價格創下 2022 年 1 月以來最大單月漲幅，而全球基準原油 Brent 期貨價格則創下去年 5 月以來最大單月漲幅。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.22 美元或 1.5%，收每桶 81.80 美元，創 2022 年 4 月 14 日以來最高收盤價，7 月收高 15.8%。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 57 美分或 0.7%，報每桶 85.56 美元，7 月收高 14.2%，該期貨今日收盤到期。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.02 美元或 1.2%，報每桶 85.43 美元，此為交易最活躍的期貨。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.929 美元，7 月收高 11.2%，創去年 10 月以來最大單月漲幅。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.991 美元，7 月收高 22.2%，創去年 10 月以來最大單月漲幅。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.2%，收每百萬 Btu 2.634 美元，7 月下跌 5.9%。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油期貨價格連漲 5 周，令 WTI 油價今年迄今轉正、Brent 油價將今年迄今的跌幅收斂至約莫 1%。

由於石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 削減供應，市場預期下半年將陷入短缺，因此原油價格已站穩腳跟。分析師表示，投資者渴望得知沙烏地阿拉伯是否會將 7 月起自願減產 100 萬桶 / 日的舉措沿用至 9 月。

與此同時，富有彈性的經濟數據提振了上周原油和汽油期貨價格，後者觸及 2023 年高點。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 周一研究報告指出：「雖然全世界都持續盼望美國出招來應對沙、俄兩國的減產舉措，但鑽井活動表明美國生產商並不急於填補缺口，這為短期內維持供應不足的前景鋪路。」

「此外，雖然對經濟衰退的擔憂情緒尚未消失，但大多數經濟學家的調查和消費者信心指標都表明情況正在改善，這通常會支撐可自由支配類別的需求增加，例如汽油和航空燃油等。」