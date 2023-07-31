〈走進中國〉機票貴、簽證慢！外貿人如何穩住訂單？

剛剛從澳洲參展回中國的浙江志華家紡科技公司總經理袁秀媚，單是往返機票，就比疫情前貴 30%～40%。

寧波寶林達進出口公司總經理魏國文也遇到類似情況。魏國文將於 8 月中旬赴歐洲拜訪客戶，並且已經買好 9 月下旬赴美參展的機票，但她也為國際機票承擔比以往更高的成本，「以前去歐洲來回（人民幣，下同）6,000～7,000 元就夠了，現在要 1 萬～1.2 萬元」。

維科工貿總經理陸佩靜則表示，以往去歐洲的申根簽證，通常是提前一個月辦理，今年要提前半年，尤其是熱門國家的簽證。以德國為例，目前能夠預約到簽證中心的遞簽日期，已經排到 12 月，「現在上海排隊等簽證排不過來，我們得繞道到北京去排隊」。

航班未回到疫情前水準

出行成本增加，與航班尚未恢復到疫情前水準有關。中共中央政治局在 7 月 24 日召開會議，就提到「要增加國際航班」。

民航局在半年工作會上公布的數據顯示，截至今年 6 月底，國際客運航班每周達到 3,368 班，通航 62 個國家，分別回到疫情前的 44%、86%。相較下，國內航班量已經超過疫情前水準。

外貿人穩住老客戶 拓展新市場

海關數據顯示，今年 6 月，中國出口總值為 2,853.2 億美元，較一年前驟降 12.4％。

「當前，世界經濟復甦乏力，全球貿易投資放緩，單邊主義、保護主義和地緣政治等風險上升，外需減弱對我外貿的直接影響仍在持續。」海關總署新聞發言人呂大良在 7 月 13 日說。

在下行壓力下，地方政府延續去年包機精神，精準施策顯得更為關鍵。寧波市商務局對外貿易促進處處長費建明表示，針對企業人員簽證慢等問題，政府部門正努力做好營商服務。

中國外貿企業也努力因應嚴峻形勢。大量外貿人正想盡辦法透過國內外參展、拜訪客戶、跨境電商等方式，穩住老客戶，開拓新市場。

袁秀媚表示，目前公司的訂單較一年前略有增長。一方面，今年上半年公司的業務以歐洲市場為主，受到大環境的影響較小；另一方面，在春季「廣交會」上，他們接獲不少歐洲訂單，再加上今年開拓以澳洲為主的新市場，目前的訂單表現差強人意。

不過，她也坦言，下半年的情況還很難預料。

魏國文也屬於幸運的。在歐洲業務略有下滑的情況下，他們今年主動開拓原先空白的美國市場，「美線上升了，所以到目前為止整體的業績還是增加的」。雖然她看好全年業績，但在當前局面下，「誰都不敢有百分之百的預見和計畫」。

「上半年整體形勢不好，尤其是 5 月底、6 月初。」寧波瑞曼克斯門窗配件公司總經理丁言東說，不過公司 7 月訂單有所回升，5 月底以前的業務量也較一年前增加 20%～30%，所以整體還可以。

7 月 25 日下午，他帶著一、兩百公斤樣品和團隊一起到上海布展，為一場行業展覽做準備。

山東銳圖激光科技公司總經理馬同偉則說，最近出口成長腳步不如預期，但在國產雷射設備帶動下，他們仍然有 30% 左右的增速，東南亞、土耳其等地區的訂單增長尤其快。