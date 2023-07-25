中共中央政治局要求增加國際航班 目前中國航班恢復到底怎樣了？

中共中央政治局周一（24 日）召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，並特別提到「要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通」。

據《第一財經》報導，截至今年 6 月底，國際客運航班每周達到 3,368 班，通航 62 個國家，分別恢復至疫情前的 44%、86%。

航班管家發布的最新一期民航運行周報則顯示，今年第 29 周的國際航線航班量達到 7,361 架次，較上周增加 1.5%，較 2019 年同期銳減 52.8%。

目前中國國內航班量已經超過疫情前的水準，而國際航班的恢復速度比預期慢。對此，民航局局長宋志勇在半年工作會上指出，上半年受境外旅遊市場恢復滯後、部分國外機場保障能力不足、地緣政治等因素影響，國際客運市場恢復速度比國內市場慢。國際航班客座率僅 67.5%，比疫情前低 12.4 個百分點。

一家中國航空公司市場部人士透露，目前中國政府仍未批准恢復日本、南韓、澳洲等國跟團遊，一定程度影響旅客出境需求。另外，疫情期間關閉的各地簽證中心，也要陸續恢復，這也影響想出境旅客的簽證取得速度。

而 「部分國外機場保障能力不足」，確實也是阻礙航班加快恢復的重要因素之一。上述人士說，疫情期間大量國際航班停運，不少國家的航空公司和機場裁員，日韓等國家目前都在加緊重新召回相關工作人員，而召回有經驗工作人員並不是一件容易的事，不少人已經選擇其他職業，不想再回航空業，招聘新人的話，則需要時間培訓。

另外，國際航班的恢復速度，還取決於兩國航權談判進度，這個問題以美加和歐洲國家為主。比如，中美航班增加就要依據對等原則，需要中美兩國的航權談判商定。目前航班復甦率只有 6.5%。上半年多家航空業者增加中法航班，也是在法國總統馬克宏訪華後，中法兩國聯合聲明提及要「儘快將航空連通恢復至疫情前水準」。