中國與日韓恢復短期簽證互發 但日韓航班量僅疫情前一成

中國與日韓恢復短期簽證互發，但日韓航班量僅達到疫情前的一成，相較下，中國到其他地區的航班量回升腳步較迅速，且復飛航班量前十名均為台北、高雄等亞洲城市。

《第一財經》報導，中國駐南韓大使館周三（15 日）宣布，周六起恢復簽發南韓公民赴華訪問、商務、過境及一般私人事務類短期簽證。南韓政府已經在上周六恢復向中國入境者核放短期簽證。

今年 1 月末，日本駐華使領館已經率先宣布恢復在華簽證業務，中方也恢復審發日本公民赴華普通簽證。

不過，目前中國赴日韓的航班量僅回升至疫情前的 10% 左右，也正是因為航班量較疫情前有較大差距，近期中國赴日韓平均票價幾乎均較 2019 年同期高 30% 以上。

攜程統計數據顯示，中國赴南韓的航班每周超過 60 班次，始發地包含北京、廣州、青島、延吉、濟南、上海等 21 座城市。其中，3 月 2 日起，青島至釜山、西安至濟州島的直飛航班，在睽違三年後重新復航。

目前中國赴日本的航班每周也超過 60 班次，涵蓋上海、北京、杭州、大連、深圳、天津等 17 座城市。

相較下，中國到其他地區的國際航班量恢復速度更加迅速。攜程統計數據顯示，截至本周一，2 月國內出境復飛航線已超過 48 條，復飛周均航班量已超過 156 班，且復飛航班量前十名均為亞洲城市，分別為曼谷、香港、馬尼拉、吉隆坡、河內、金邊、台北、澳門、高雄、清邁。

在疫情爆發前，中國是日韓旅遊主要客源地之一。日本官方數據顯示，2019 年中國、香港、澳門、台灣等地訪日遊客占全年外國遊客人次的比率高達 52.6%，其中中國遊客的比重就超過 30%。2019 年中國、香港、澳門、台灣等地赴韓遊客數量占南韓整體入境遊客人次的比率也超過 40%。

「而在中國出入境政策放開後，中國遊客最先湧向的是泰國、新加坡、馬來西亞等國家」。攜程研究院高級研究員沈佳旎表示，上述國家的旅遊經濟也已經從中國旅客的恢復中獲得一大提振，在兔年春節假期，中國赴曼谷、新加坡、吉隆坡等地機票訂單量均成長數倍以上。

日韓航班量恢復緩慢，與兩國對中國旅客的入境限制政策不無關係。雖然日韓恢復審發中國公民短期簽證申請，但目前這兩個國家仍維持中國入境人員行前檢測和落地檢措施。

南韓對中國旅客採取全部強制落地檢及陽性旅客隔離措施，費用均由旅客自費，其中落地檢費用達 8 萬韓元，隔離費用每天 16.5 萬韓元。

日本政府也要求中國旅客須出示 72 小時內核酸檢測報告，且落地後進行精度更高的核酸檢測。如果篩檢結果呈陽性，旅客必須接受隔離。