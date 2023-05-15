〈走進中國〉中國赴美航班新冠疫苗接種要求取消 增班也敲定 票價會再降嗎？

美國總統拜登在 9 日簽署命令，宣布取消赴美國際航班旅客的新冠疫苗接種要求，新規定於美東時間 5 月 12 日 0 時 01 分（台北時間 12 日下午 12 時 1 分）生效。

美國疾控中心也更新赴美國際訪客防疫規定，自 5 月 12 日起，赴美國際航班的非公民非移民旅客不再需要出示新冠疫苗接種證明。

這意味著沒接種疫苗的旅客也將暢通無阻，而從美國飛中國，目前的要求是，旅客赴華前 48 小時內做一次抗原檢測（可自測），航空公司無需查驗證明。

按照規定，旅客在規定時間內做完抗原檢測後，將檢測結果填入「海關旅客指尖服務」小程序即可。不過，在實際操作中，部分航空公司為旅客辦理登機手續時，還會要求看一眼抗原陰性照片。

這也意味著旅客往返中美基本已經恢復疫情前 95% 的狀態了，但中美航班量與疫情前相比，依然相去甚遠。

美國交通部在 5 月 3 日發布最新指令，允許中國的航空公司每周最多執行 12 個中美直飛客運航班，意味著中美航線每周可增加四個新航班。

目前，中國航空業者執行的中美航班，每周共八班，由國航、東航、南航及廈航執飛。最近幾天，這四家業者也陸續向美國交通部提交新的中美航線飛航計畫申請。

其中國航申請在 5 月 27 日～10 月 28 日每周增加一班北京 - 紐約。

東航申請在 5 月 20 日～10 月 28 日每周增加一班上海 - 洛杉磯。

南航申請在 5 月 27 日～10 月 28 日每周增加一班廣州 - 洛杉磯。

廈航申請在 5 月 30 日～10 月 28 日每周增加一班廈門 - 洛杉磯。

隨著中國航空公司增班計畫確定，此前一直居高不下的中美航線價格也提前鬆動了。

據《第一財經》報導，中國多個平台的機票價格顯示，6 月中美直飛航線已經降至人民幣（下同）萬元以下，在「五一」連假前夕，美國直飛中國航班的經濟艙票價動輒 3 萬元以上。

去哪兒平台顯示，5 月 20 日至 10 月 28 日，東航新增浦東 - 洛杉磯航線航班，目前已開放銷售，其中 5 月 20 日的直飛含稅價格為 8,235 元，暑期直飛含稅價格為 11,785 元，此前暑期直飛含稅價格都在 15,000 元左右。

不過，中美往返航班從每周 16 班增至 24 班，依然是杯水車薪，大量旅客往返中美仍需要通過中轉。在疫情爆發前，中美每周直飛航班量超過 300 班。

美國官方最新統計數據顯示，美國民航復甦最慢的也是太平洋航線，在所有太平洋航線中，美國和中國之間的航線復甦率最低，只有 6.5%。

對此，多位行業界人士表示，目前美國航空公司的機師等人員依然未能回到疫情前，在有限人力資源下，選擇執飛更多更容易賺錢的歐美航線，或許更有利可圖，這也是美國航空業者不急於增班的重要原因之一。一旦直飛航班量恢復到疫情前水準，也意味著票價將進一步下降，從而導致航空業者收益下滑。