〈亞洲生技大會〉七國家率生醫團來台 強化國際合作與募資機會

亞洲生技大會今年特別規劃「多國區域合作論壇」，包含日本、澳洲、加拿大、馬來西亞等 7 個國家率團來台與會，除了強化與台灣生醫產業合作外，也將有更多募資機會。

此次多國區域合作論壇出席國家涵蓋日本、澳洲、加拿大、馬來西亞、立陶宛、香港及台灣。日本生技協會總監 Yoshiaki Tsukamoto 表示，今年邀請日本國際藥廠、投資公司及 CDMO 公司來介紹日本生技產業生態系，期望與日本藥廠洽談合作的公司均以新創公司為主。

澳洲邀請 12 家當地臨床試驗公司；澳洲政府積極支持生技產業，包括透過政府斥資 200 億元澳幣成立醫學研究未來基金、國際企業能享有研發稅收優惠政策，以及澳州生技產業的專利能有稅率優惠。

加拿大駐台北貿易辦事處則是與亞伯達省駐台辦事處共同邀請加拿大在精準醫療、數位醫療以及 AI 智慧醫療公司與會。加拿大辦事處表示，加國在數位醫療指數排名全球第二，同時也是全球第八大醫材市場與第九大製藥市場，擁有超過 1000 家企業，營收規模高達 874 億美元，透過此次論壇結合台灣在 ICT 產業優勢，未來有更多合作機會。

馬來西亞邀請台馬雙邊專家分享對馬來西亞在生命科學和生技領域現階段和潛在機會的專業看法。2022 年馬來西亞醫療器械前五名出口國分別是美國、德國、比利時、新加坡和中國，全球出口總額達到 96 億美元。

此外，2020 年開始台灣連續三年成為馬來西亞第五大貿易夥伴；台灣也是馬來西亞第 11 大出口國和第 3 大進口來源地，僅次於中國和新加坡。