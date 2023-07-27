〈亞洲生技大會〉遠傳攜手英特爾 展示遠距診療喉癌病徵辨識AI嗓音模型

遠傳 (4904-TW) 在今年亞洲生技大會中宣布，與全球晶片領導大廠英特爾共同推動 Intel RISE Technology Initiative (IRTI) 專案計畫，並首次展示遠距診療結合「喉癌病徵辨識 AI 嗓音模型」成果。

遠傳運用「5G 遠距診療平台」，結合英特爾「OpenFL 聯邦學習技術」、亞東醫院「嗓音資料庫」、捷絡生物科技「MetaLite 軟體」，共同建立「喉癌病徵辨識 AI 嗓音模型」，辨識早期喉癌準確率高達 8 成，讓偏鄉民眾能透過 5G 遠距診療及早發現病徵，把握黃金治療期。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，英特爾一直是遠傳重要的合作夥伴，透過 Intel IRTI 專案計畫，攜手亞東醫院、捷絡生物科技公司，跳脫傳統侵入性檢查，透過人工智慧與聯邦學習整合發展早期喉癌嗓音辨識新方法，此外，結合遠傳自主開發的 5G 遠距診療平台，整合各醫療院所系統去識別化聲音辨識模型，提高喉癌辨識率。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧指出，英特爾長期以來致力於運用創新科技促進智慧醫療發展，並攜手生態系夥伴擴大和加速其應用。雙方繼先前締結 5G 姐妹實驗室，再度與遠傳合作，結合亞東醫院及捷絡生物科技在喉癌與 AI 模型的專長，共同發展出早期喉癌檢測技術，用以服務偏鄉與醫療資源匱乏區域。

此次合作中，運用英特爾最新第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器，以及 OpenFL 聯邦學習技術，不僅滿足 AI 運算所需的優異效能，更能兼顧安全所需，保護民眾的隱私資料。

亞東醫院院長邱冠明表示，亞東醫院在新冠疫情期間即透過遠傳電信的遠距診療平台提供居家照護與遠距醫療服務，疫情後則大力轉型為智慧醫院，日後有望結合遠傳、英特爾與捷絡生物科技的軟硬體技術，預先提供民眾嗓音篩檢，讓高風險患者能提早安排就醫診治。

各地合作醫院將運用亞東醫院開發的「AI 嗓音模型」蒐集喉癌患者嗓音特徵；透過英特爾最新第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器，其內建 Intel Advanced Matrix Extension(Intel AMX) 加速器可提升 AI 模型的運算速度。

捷絡生物科技「MetaLite」軟體則能結合英特爾 OpenFL 框架，讓模型持續吸收特徵、提升辨識能力。遠傳自主開發的「5G 遠距診療平台」，使醫療資源較為缺乏的偏鄉與離島民眾，得以就近在衛生所、地區醫院進行遠距看診，讓偏鄉醫療零距離。這項聯合展示在清華大學展位深受矚目。

遠傳說明，咽喉疾病由於位置較深，需安排內視鏡檢測才能確認病況。早期喉癌患者如透過手術或放射線治療，成功率可達 8 至 9 成，若延誤治療，則可能需要大面積切除、甚至切除整個喉部，將永遠失去正常發聲功能，治癒率低於 5 成。

大部分喉癌患者的初始症狀都是聲音沙啞，亞東醫院嗓音中心開發的「AI 嗓音模型」，只要透過麥克風收集患者 2 至 3 秒的聲音，就能預測罹患喉癌機率，準確率高達 8 成。結合遠傳「5G 遠距診療平台」、英特爾與捷絡生物科技的軟硬體技術，將大幅提升偏鄉與離島地區醫療量能。