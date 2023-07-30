〈台股風向球〉大型法人恐不給力 17400點有鍋蓋反壓

上周台股加權指數再度彈升 262 點，7 月至今續漲 377 點，法人指出，多頭防守力道強勁，拉回隨即有低階買盤湧入，不過，進入 8 月後有更多大型財報將公布，在第二季出口表現普遍不佳、景氣尚未復甦之際，加上 17400 點位置有長線阻力待克服，料本周將處在區間整理，呈現以財報亮眼股各自表現的格局。

新台幣 7 月以來偏弱整理，貶幅約 0.8%，顯示資金流出，並反映在外資動態上。

外資上周在集中市場再度轉買，惟買超量僅 35.6 億元；投信則是連 2 賣，賣超 65.7 億元，若排除 7 月中旬投信有單周微買 1.43 億元，實際上有 6 周處於賣方。

其中，外資單周買超以金額來看為華碩 (2357-TW) 最多，達 65.17 億元，其次為友達 (2409-TW)、長榮 (2603-TW)、英業達 (2356-TW)、群聯 (8299-TW) 等均超過 20 億元，健鼎 (3044-TW)、愛普 *(6531-TW) 和聯詠 (3034-TW) 均逾 18 億元。

不過，外資上周賣超台積電 (2330-TW) 逾 52 億元，聯發科 (2454-TW) 近 47 億元，光寶科 (2301-TW)28 億元，長榮鋼 (2211-TW) 和緯創 (3231-TW) 達 20 億元之上，因而也對大盤有壓。

而投信單周賣超金額則以健策 (3653-TW) 最多，達 27.45 億元，台積電、智原 (3035-TW) 和緯創逾 13 億元，嘉澤 (3533-TW) 和中興電 (1513-TW) 均超過 10 億元。

法人進一步指出，台股在連續 3 個月的強攻後，法人加碼意願轉弱，若以月份來看，外資 7 月以來在集中市場已賣超 751 億元，終結連 2 買，投信更是賣超多達 198 億元，在忽略 7 月 31 日尚未交易的影響下，創 2006 年來賣超單月最大量。

由於投信一向是大盤重要的內資支撐力道，上週僅是短期獲利了結，或是今年以來持續建立龐大部位而出清的開端？勢將影響後續大盤的多方動能。

永豐投顧則說明，回顧 2022 年，台股從 4 月起跌，當月長黑 1065 點，基本上形成 16600 點以上的 M 頭，如今台股重回 17000 點，面對當時高檔套牢壓力，預料 8 月會停步整理。

尤其 6-7 月台股兩次登臨 17400 點附近，卻未能突破，在股價上形成壓力區，同一時間，技術指標也沒能再創激情，股價和技術指標間的差異已形成「熊市背離」，預告後市對多方不利，料 17400 點恐成為未來較難突破的壓力區。

由於目前仍處不景氣的狀況，永豐投顧認為，理想的情況是守住 16500 點，未來形成 16500-17400 點的箱型，等待景氣全面好轉。