〈亞洲生技大會〉降血脂+乾眼症用藥挹注 東生華今、明年營收均將雙位數成長

東生華 (8432-TW) 總經理楊思源今 (28) 日表示，隨著降血脂用藥陸續導入醫學中心，下半年營收將逐季成長，明年則在乾眼症用藥挹注下，今、明年營收都會雙位數成長。

楊思源指出，旗下高血脂新複方新藥 Cretrol 去年底通過健保給付，目前已導入半數醫學中心，加上正在簽約的醫院，Cretrol 有望帶動下半年營收成長，明年營收貢獻可達近 1 億元。

楊思源表示，Cretrol 為目前台灣最強效的口服用藥，加上其他降血脂用藥，產品線相當完整，預期明年所有降血脂營收比重可以超過三分之一。

法人看好，東生華今年下半年營收將逐季成長，全年營收年增雙位數，明年再成長雙位數。

另外，東生華引進全球第一個治療乾眼症的鼻腔噴霧劑 Tyrvaya，規劃今年下半年申請台灣藥證、明年取證，力拚明年第四季有營收貢獻，目前已成立銷售團隊，會先以自費市場為主，後續再申請健保藥價。

楊思源說明，Tyrvaya 透過鼻噴促進淚液分泌，此給藥途徑為全球首創，而歐美乾眼症用藥平均每月治療費用約 500 美元，美國價格會是台灣的 3-5 倍，未來會以此模式訂藥價。

她強調，事實上，東生華研究領域超過兩年，此次代理 Tyrvaya 象徵進軍用藥領域，目前還有 15 個案子正在討論中，鎖定白內障、青光眼、乾眼症用藥，並以代理或是醫材代工方式進行，目標一個產品年營收貢獻可達 3-5 億元。